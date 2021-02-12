Андрей Корюков покинул пост замминистра экономики Свердловской области

Срок полномочий Андрея Корюкова на посту замминистра экономики истекает 14 февраля. Фото: Владимир Мартьянов.

Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков покидает пост. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Информацию об отставке замминистра финансов "Областной газете" подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области.

Комментировать, какой пост займёт Андрей Корюков, в департаменте не стали, однако СМИ пишут, что он получит должность замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Напомним, 18 января с этого поста ушла Марина Андрусь.

Срок полномочий Андрея Корюкова на посту замминистра экономики истекает 14 февраля.