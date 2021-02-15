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15 февраля 2021, 10:47

Бывший замминистра экономики Свердловской области стал новым вице-мэром Екатеринбурга

Андрей Корюков

Андрей Корюков будет курировать контрольно-ревизионное и финансово-бухгалтерское управления. Фото: скриншот с сайта мэрии

Бывший заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков перешёл на работу в мэрию Екатеринбурга. Сегодня он был представлен в должности заместителя главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации. Распоряжение о назначении подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Новый вице-мэр занял место Марины Андрусь, покинувшей этот пост 18 января.

Новый заместитель главы города будет курировать контрольно-ревизионное и финансово-бухгалтерское управления, а также департаменты экономики и финансов.

Напомним, в конце прошлой недели Андрей Корюков был освобождён от должности заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Добавим, что срок полномочий Андрея Корюкова на посту замминистра экономики истёк 14 февраля.

Отметим, что Андрей Корюков уже работал в мэрии уральской столицы. В 2016 году он был назначен заместителем главы администрации по вопросам стратегического планирования, экономики и финансам, а до этого занимал пост начальника департамента финансов мэрии.

Справка:

Андрей Корюков родился 2 сентября 1962 года в Североуральске Свердловской области. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности».

В администрации Екатеринбурга начал работать с осени 1997 года, последовательно занимая должности заместителя председателя комитета по экономике, заместителя начальника финансово-бюджетного управления, главы департамента финансов, заместителя главы администрации по стратегическому планированию, финансам и вопросам экономики.

В октябре 2018 года назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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