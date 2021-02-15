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15 февраля 2021, 13:54

Спустя 12 лет работы: глава Чкаловского района Екатеринбурга ушёл в отставку

Вячеслав Мишарин

В администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин проработал около 30 лет. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге Вячеслав Мишарин покинул пост главы администрации Чкаловского района. Данную информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали изданию, "он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию".

Досье

Вячеслав Мишарин родился в 1959 году, уроженец Талицкого района. В 1982 году окончил Свердловский сельскохозяйственный институт.

В администрации Чкаловского района проработал около 30 лет: с 1992 года занимал пост замглавы по вопросам потребительского рынка, а с 2008 года был назначен главой районной администрации.

В 2004 году за многолетний добросовестный труд награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Согласно данным, размещенным на сайте районной администрации, исполняющим обязанности руководителя стал Евгений Шипицын.

Фото: сайт районной администрации

Ранее в отставку по собственному желанию ушёл глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин. Он возглавлял районную администрацию с 14 ноября 2016 года. И.о. главы назначена Лилия Белоблоцкая.

Областная газета Свердловской области

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