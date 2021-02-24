Павел Крашенинников не поддержал идею сделать Екатеринбург городом федерального значения

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников выступил в Екатеринбургской городской думе. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургской городской думе в рамках информационного часа выступил депутат Государственной думы от Свердловской области Павел Крашенинников. Председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству отчитался перед депутатами муниципального парламента о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы и ответил на их вопросы.

В последний раз парламентарий выступал перед гордумой в апреле 2019 года. В ходе информационного часа он рассказал о работе, которая была проделана в Госдуме за прошедший период: как были реализованы инициативы екатеринбургской гордумы на федеральном уровне. Затем Павел Крашенинниковзаслушал вопросы и предложения от депутатов.

Одно из таких предложений прозвучало от депутата Александра Колесникова. Оно касалось возможности присвоения Екатеринбургу статуса города федерального значения:

– В 1931 году Москва и Ленинград стали городами федерального значения. В 1943-м к ним присоединился ещё ряд городов, в том числе и Свердловск. В 1958-м Свердловск был лишён этого статуса, – напомнил народный избранник. – Нас называют третьей столицей, но это только на словах. Не настало ли время приравнять Екатеринбург по статусу к Москве и Санкт-Петербургу?

Однако Павел Крашенинников идею не поддержал.

– Я считаю, что Свердловская область – очень хороший субъект РФ, но специально выделять Екатеринбург я бы не стал. Мы можем выделиться другими способами – с точки зрения знаний, культуры, технологий, промышленности, что мы и делаем, – отметил Павел Крашенинников.

Также Александр Колесников озвучил ещё одну мысль – объединить 46 областей, три города федерального значения, четыре округа, девять краёв и одну автономную область и создать «Русскую республику» в составе России. Её столицей мог бы стать Екатеринбург. Свою задумку депутат объяснил тем, что в стране существует 85 регионов, 46 из которых называются областями, 22 – республиками. При этом в составе России нет непосредственно русской национально-культурной автономии. Эту идею Павел Крашенниников также не поддержал, отметив, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан. Депутат Госдумы подчеркнул, что в России большое количество народов и национальностей, и из этого следует извлекать пользу, защищать права всех людей вне зависимости от национальности и места рождения.