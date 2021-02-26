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26 февраля 2021, 11:11

Игорь Сутягин стал первым замглавы Екатеринбурга

Игорь Сутягин

Игорь Сутягин работает в администрации Екатеринбурга у же несколько лет. Фото: пресс-служба мэрии.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своего первого заместителя. Данную должность занял Игорь Сутягин.

Соответствующее кадровое решение вступит в силу с 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Досье

Игорь Сутягин родился в 1969 году в городе Чапаевске Куйбышевской области. В 1997 году окончил Самарский государственный университет. Далее работал в прокуратуре ХМАО, в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве, а также в администрации Тобольска.

28 января 2014 года указом губернатора Свердловской области назначен на должность регионального замминистра природных ресурсов и экологии. С октября 2018 года занимал должность замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом.

Напомним, в ноябре 2020 года Игорь Сутягин стал временно исполняющего обязанности главы аппарата горадминистрации. Теперь это место свободно.

Добавим, с января 2019 года по конец 2020 года пост первого замглавы Екатеринбурга занимал Алексей Ковальчик. Сейчас он исполняет обязанности главы Среднеуральска. Также известно, что он заявился на участие в конкурсе на пост мэра в данном городе.

В конце 2020 года первым вице-мэром и врио главы Екатеринбурга был назначен Алексей Орлов. В феврале текущего года он стал главой Екатеринбурга.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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