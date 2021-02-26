Игорь Сутягин стал первым замглавы Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своего первого заместителя. Данную должность занял Игорь Сутягин.

Соответствующее кадровое решение вступит в силу с 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Досье

Игорь Сутягин родился в 1969 году в городе Чапаевске Куйбышевской области. В 1997 году окончил Самарский государственный университет. Далее работал в прокуратуре ХМАО, в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве, а также в администрации Тобольска.

28 января 2014 года указом губернатора Свердловской области назначен на должность регионального замминистра природных ресурсов и экологии. С октября 2018 года занимал должность замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом.

Напомним, в ноябре 2020 года Игорь Сутягин стал временно исполняющего обязанности главы аппарата горадминистрации. Теперь это место свободно.