Игорь Сутягин стал первым замглавы Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил своего первого заместителя. Данную должность занял Игорь Сутягин.
Соответствующее кадровое решение вступит в силу с 1 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
Досье
Игорь Сутягин родился в 1969 году в городе Чапаевске Куйбышевской области. В 1997 году окончил Самарский государственный университет. Далее работал в прокуратуре ХМАО, в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области и по Москве, а также в администрации Тобольска.
28 января 2014 года указом губернатора Свердловской области назначен на должность регионального замминистра природных ресурсов и экологии. С октября 2018 года занимал должность замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом.
Напомним, в ноябре 2020 года Игорь Сутягин стал временно исполняющего обязанности главы аппарата горадминистрации. Теперь это место свободно.
Добавим, с января 2019 года по конец 2020 года пост первого замглавы Екатеринбурга занимал Алексей Ковальчик. Сейчас он исполняет обязанности главы Среднеуральска. Также известно, что он заявился на участие в конкурсе на пост мэра в данном городе.
В конце 2020 года первым вице-мэром и врио главы Екатеринбурга был назначен Алексей Орлов. В феврале текущего года он стал главой Екатеринбурга.
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