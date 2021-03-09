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9 марта 2021, 11:34

Чкаловский район Екатеринбурга возглавил Евгений Шипицын

администрация Чкаловского района

Ранее Евгений Шипицын был назначен исполняющим обязанности руководителя. Фото: сайт районной администрации.

Назначен новый глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга. Данную должность занял Евгений Шипицин.

Соответствующую информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе мэрии. Позже данные появились на сайте районной администрации. Известно, что заместителем главы Чкаловского района стал Иван Корякин.

Напомним, экс-глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин покинул пост в феврале. Он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Тогда исполняющим обязанности руководителя был назначен Евгений Шипицын.

Досье

Евгений Шипицын родился 9 ноября 1962 года в Свердловске. В 1985 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище им. Брежнева, в 1996 году – Уральский государственный университет им. Горького.

С 1980 по 2011 годы служил в Вооруженных силах РФ. В феврале 2011 года был назначен на должность замглавы администрации Чкаловского района города Екатеринбурга по социальным вопросам.

Был награждён Орденами «Красная звезда» и «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й степени.

Женат, имеет двоих детей.

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Областная газета Свердловской области

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