Власти Екатеринбурга пообещали ежегодно проводить дни открытых дверей и пресс-конференции

Ежегодно в мэрии, гордуме, избиркоме и Счётной палате будут проходить Дни открытых дверей. Фото: Павел Ворожцов.

В столице Урала утверждён План мероприятий по открытости деятельности органов местного самоуправления на 2021-2025 годы. Соответствующее постановление подписал градоначальник Алексей Орлов.

Благодаря документу ежегодно в мэрии, гордуме, избиркоме и Счётной палате будут проходить Дни открытых дверей. Все желающие смогут лично познакомиться с их работой, функциями, целями и задачами, сообщает пресс-служба мэрии. Также на регулярной основе запланирована организация и проведение отчётных пресс-конференций руководителей муниципалитета.

Кроме того, в документе обозначены мероприятия, нацеленные на формирование диалога между городскими властями и екатеринбуржцами, СМИ, а также различными организациями – общественными, благотворительными, религиозными.

Ранее "Облгазета" сообщала, что глава Екатеринбурга готовится к пресс-конференции. Предварительно она намечена на конец недели, 8 апреля.

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