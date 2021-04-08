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8 апреля 2021, 11:41

Дума Екатеринбурга одобрила изменения в структуре горадминистрации

мэрия Екатеринбурга

Руководящий состав будет включать первого замглавы, восемь вице-мэров и руководителя аппарата администрации. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Екатеринбургской гордумы единогласно поддержали проект изменения структуры администрации города. Его сегодня представил мэр Алексей Орлов.

В ходе заседания гордумы градоначальник отметил, что нововведения позволят эффективнее осуществлять управление городским хозяйством и работать над социально значимыми проектами.

Как и предполагалось ранее, изменения коснутся должностей заместителей главы Екатеринбурга. У них не будет привязок к профилю. Таким образом, руководящий состав будет включать первого замглавы, восемь вице-мэров и руководителя аппарата администрации.

Кроме того, глава Екатеринбурга рассказал о создании двух департаментов – департамента организационного и документационного обеспечения, а также департамента социальной и молодёжной политики. Первый объединит в себе комитет организационного обеспечения и протокола и комитет по организационно-контрольной работе, второй же соединит функции ранее существовавших разрозненных комитетов.

"Мы исключили существовавшие в предыдущей структуре похожие и дублирующие функции, тем самым обеспечив эффективную координацию работы", – заявил градоначальник.

Ещё одно изменение касается управления по развитию внешнеэкономических связей. Его функции будут поделены между департаментом организационного и документационного обеспечения в части международных связей и департаментом общественных связей по направлению развития туризма.

Также в ходе своего выступления Алексей Орлов подчеркнул, что принятие проекта не потребует дополнительных расходов из муниципального бюджета. Предложенный проект был одобрен единогласно.

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Областная газета Свердловской области

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