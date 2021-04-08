В мэрии Екатеринбурга унифицировали должности руководителей. Зачем?

В Екатеринбурге изменили структуру городской администрации. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге изменили структуру городской администрации. Депутаты уральской столицы утвердили новую схему управления городом (все 28 депутатов, участвовавших в заседании, одобрили документ без споров и возражений). С инициативой внести изменения в существующий порядок работы выступила сама мэрия.

Как выяснилось, ещё 26 марта исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Игорь Сутягин (глава Алексей Орлов в это время был в отпуске. – Прим. авт.) подписал постановление – внести на рассмотрение в гордуму документ об изменении структуры администрации. Кстати, это не противоречит уставу уральской столицы (согласно статье 24 структура мэрии разрабатывается лично главой города и утверждается депутатским корпусом).

31 марта документ был предварительно рассмотрен на депутатской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Суть изменений проговорила Елена Хазова, начальник департамента кадровой политики мэрии. Она же подчеркнула, что новый механизм управления не потребует дополнительных расходов из муниципальной казны, да и штат сотрудников администрации не сокращается.

Члены комиссии одобрили документ. Далее он перекочевал на общее заседание думы, где уже выступил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Что изменилось?

Ключевых изменений в структуре мэрии два. Во-первых, появились два новых департамента. Это департамент по социальной и молодёжной политике – он образован путём объединения двух комитетов: по социальной и по молодёжной политике, действовавших ранее. Одно из новшеств – в его составе появится управление по вопросам охраны здоровья. Во-вторых, создаётся департамент организационного и документационного обеспечения. В нём объединили комитет по организационно-контрольной работе и комитет организационного обеспечения и протокола. Объединение позволит уйти от дублирования функций, прежде всего – в сфере развития внешнеэкономических связей. Оба департамента являются так называемыми отраслевыми (функциональными) органами администрации Екатеринбурга, но не самостоятельными юридическими лицами.

Второе изменение – и самое интересное – коснулось заместителей главы города. По штатному расписанию их было восемь человек. Восемь и осталось в новой схеме. Но поменялись наименования должностей. Если раньше каждый заместитель имел привязку к конкретному профилю работы (например, Владимир Гейко – заместитель главы по вопросам ЖКХ, Алексей Бирюлин – заместитель главы по вопросам капитального строительства и землепользования), то сейчас эту привязку отменили. И вице-мэры стали называться просто – заместители главы.

На заседании думы Алексей Орлов так объяснил изменения:

– Я и моя команда отвечаем перед жителями и вами, уважаемые депутаты, за то, как будет реализована программа развития уральской столицы, которую я представлял два месяца назад. Времени на раскачку нет – нужны конкретные управленческие решения, и корректировка структуры администрации – одно из таких решений. Оно позволит повысить эффективность управления и оперативнее решать возникающие задачи.

Попытка узурпации?

Если факт создания новых департаментов носит, скорее, формальный характер и не настораживает, то новый статус вице-мэров даёт почву для размышлений. Судя по всему, Орлов последовал примеру областного правительства. В структуре областной власти – шесть заместителей губернатора. И привязки к профилю в названии должности нет. Хотя профильные направления работы у каждого зама свои. К примеру, заместитель губернатора Павел Креков курирует сферу здравоохранения, культуры, образования, социальной политики, физической культуры и спорта, а заместитель губернатора Алексей Шмыков – промышленность, природные ресурсы и экологию, сельское хозяйство и потребительский рынок. Как пояснили в правительстве региона, распределение по отраслям – кто и за что отвечает – закреплено в отдельном указе губернатора Евгения Куйвашева.При этом сама должность звучит просто – заместитель губернатора.

Вице-мэры Екатеринбурга, с большой долей вероятности, тоже сохранят свои профильные направления работы, несмотря на изменение должностей. И какой-то внутренний документ, закрепляющий их сферы ответственности, тоже появится. А вот роль главы города при таком раскладе существенно возрастает. К примеру, принимает он решение убрать у одного из замов ряд полномочий и добавить их другому. Раньше, чтобы соблюсти устав, мэру пришлось бы выносить этот вопрос на думу (должности-то нужно поменять!). А теперь этого не требуется, и глава сам себе хозяин. Ситуация напоминает шахматную партию, только игрок – один.

Также вчера Алексей Орлов дал первую пресс-конференцию в должности мэра Екатеринбурга. Подробности – в следующем номере «ОГ».