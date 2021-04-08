Замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства уйдёт в отставку

По словам Алексея Орлова, Алексей Бирюлин перейдёт в структуру регионального правительства. Фото: Алексей Кунилов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о новых перестановках в администрации. По его словам, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин покинет свой пост.

"Да, Алексей Владимирович скорее всего перейдёт в структуру правительства области", - сказал Алексей Орлов в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, имя нового вице-мэра будет объявлено позже, после проведения консультаций и подписания соответствующего документа. Он добавил, что это ключевая должность для города, поэтому решение о назначении должно быть взвешенным.

"Город у нас развивается, и строительная отрасль - это та сфера, которая требует особого внимания, особых компетенций и особых подходов", - подчеркнул градоначальник.