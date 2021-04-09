Глава Ленинского района Екатеринбурга назначен вице-мэром города

Дмитрий Ноженко будет курировать вопросы инвестиций, экономического развития и взаимодействие с бизнесом. Фото: Павел Ворожцов.

Глава администрации Ленинского района уральской столицы Дмитрий Ноженко покидает свой пост. В понедельник, 12 апреля, он вступит в должность заместителя мэра Екатеринбурга.

О смене должности рассказал сам Дмитрий Ноженко на своей странице в Facebook. Он будет курировать вопросы инвестиций, экономического развития и взаимодействия с бизнесом.

"Оставлять Ленинский мне, признаюсь, тяжело. Но те четыре года, что я проработал здесь, наглядно показали – в районе трудится огромное сообщество профессионалов высокого уровня. Оно живёт дружбой, добрыми традициями и способно достигать любых, самых амбициозных целей. Пока это так, всё будет хорошо", - комментирует свой уход с поста главы Ленинского района Дмитрий Ноженко.

Он поблагодарил друзей и коллег за оказанную поддержку, а также заявил, что гордится всеми, с кем ему довелось работать.

Добавим, сегодня также стало известно, что администрацию Екатеринбурга покинул вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. Некоторые СМИ сообщают, что он займёт пост главы администрации Кировского района.

"Владимир Юрьевич действительно покинул администрацию города Екатеринбурга. Что касается Кировского района, то никаких официальных документов по этому поводу нет", - прокомментировали "Облгазете" уход Владимира Боликова в мэрии.

Напомним, что вчера депутаты екатеринбургской гордумы единогласно поддержали документ об изменениях в структуре администрации города. Поправки убирают привязку заместителей мэра к определённому профилю. Таким образом, руководящий состав будет включать первого замглавы, восемь вице-мэров и руководителя аппарата администрации.

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