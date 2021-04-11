В мэрии Екатеринбурга освободились три должности заместителей главы города

В мэрии свободно три должности вице-мэров из восьми. Фото: скрин сайта мэрии.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин покинул свой пост. На данный момент эта должность вакантна.

Отставку Алексея Бирюлина ранее анонсировал глава города Алексей Орлов. По словам градоначальника, скорее всего, бывший вице-мэр перейдёт в структуру правительства Свердловской области. Имя нового замглавы объявят после проведения консультаций и подписания соответствующего документа.

По данным сайта администрации, сейчас свободно три должности вице-мэров из восьми. Таким образом, в мэрии пока незаняты места заместителей главы по вопросам потребительского рынка и услугам, по вопросам управления имуществом, а также по вопросам капстроительства и землепользования.

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