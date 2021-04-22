Девять новых избирательных участков появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появится 9 новых избирательных участков. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге появится девять дополнительных избирательных участков. Новые места для голосования организуют в Академическом, Солнечном и на Широкой Речке.

Соответствующие изменения в документы внёс глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщили сегодня в пресс-службе мэрии. До этого момента в постановлении горадминистрации об образовании на территории уральской столицы избирательных участков числились 555 точек, теперь их число увеличилось до 564.

Новые участки появятся в тех местах, где активнее всего увеличивается число избирателей. Это такие микрорайоны, как Академический, Солнечный, Широкая речка. Также глава города внёс изменения в адреса некоторых участков, у которых были проблемы с доступностью и удобством для горожан. Полный список участков будет опубликован позже на сайте мэрии.

Напомним, 19 сентября 2021 года пройдёт единый день голосования. На этой неделе председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подала документы на праймериз от "Единой России". Ранее заявки на участие в предварительном голосовании «ЕР» подали вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и двое заместителей главы региона Алексей Шмыков и Азат Салихов.

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