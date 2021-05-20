Депутаты гордумы одобрили изменения в Устав Екатеринбурга ради Академического

Документы, касающиеся преобразования Академического в район, вступят в силу с 1 октября. Фото: Павел Ворожцов

Комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью поддержала изменения в Устав Екатеринбурга. Они касаются, в том числе создания восьмого района города - Академического.

Изменения вносятся в Устав с целью приведения его в соответствие с федеральным и областным законодательством.

Напомним, что в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования восьмого района Екатеринбурга. Затем свердловские депутаты официально утвердили границы восьмого района Екатеринбурга, а также внесли изменения в описание Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов. Эти нововведения вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Как сообщила на заседании комиссии гордумы начальник правового департамента администрации города Татьяна Ширяева, теперь проведена работа по внесению изменений в Устав.

На заседании замредседателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов поинтересовался, почему изменения вступят в силу только с 1 октября. На что депутат Михаил Матвеев ответил, что такое решение принято из-за рекомендаций не вносить изменения в административно-территориальное устройство до проведения Всероссийской переписи населения.

По итогам бсуждеий депутаты одобрили внесённые поправки. Проект решения будет рассмотрен на заседании гордумы в ближайшее время.

После объединения с микрорайоном Широкая Речка площадь Академического составит 4542,6 га с численностью населения в 295 тысяч человек. Сейчас там проживает более 100 тысяч человек.

Добавим, что депутаты поддержали и другие изменения в Устав Екатеринбурга. Это, в том числе наделение мэрии города правом выявлять правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, а также введение новой формы участия населения в осуществлении местного самоуправления в виде инициативных проектов. С предложениями по различным темам смогут официально выходить граждане с 16 лет. При этом инициаторами инициативы должна быть группа из не менее 10 человек.