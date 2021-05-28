Глава Екатеринбурга отчитался о доходах за 2020 год

Доход Алексея Орлова увеличился почти в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Фото: Алексей Орлов

Алексей Орлов задекларировал доход в 23,2 миллиона рублей. Столько он заработал в прошлом году будучи на посту первого замгубернатора Свердловской области.

Официально Алексей Орлов стал главой Екатеринбурга в феврале 2021 года. Он владеет машиной Toyota Land Cruiser 200, прицепом и снегоболотоходом Outlander MAX XT. В собственности мэра - также земельный участок, жилой дом и три гаража. Его супруга заработала за 2020 год 13,7 миллиона рублей.

В 2019 году доход Алексея Орлова составил 5,8 миллиона рублей, его супруга - 3,2 миллиона рублей.

До этого стали известны доходы чиновником администрации Екатеринбурга по итогам 2020 года. Больше всех заработал новый вице-мэр Рустам Галямов. Его доход составил почти 10,5 млн рублей.