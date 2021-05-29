Самым богатым депутатом Екатеринбургской гордумы стал Дмитрий Николаев

в отчёте Дмитрия Николаева за 2019 год значилось на шесть миллионов меньше – 59,4 млн рублей. Фото: с сайта гордумы.

Екатеринбургская гордума опубликовала декларацию о доходах депутатов за 2020 год. Больше всех заработал Дмитрий Николаев – почти 65,4 млн рублей.

Судя по документу, опубликованному на сайте гордумы, в собственности депутата (представитель партии ЛДПР) имеется квартира площадью 93,3 кв. метра и машиноместо (17,8 "квадратов"). Напомним, в отчёте Дмитрия Николаева за 2019 год значилось на шесть миллионов меньше – 59,4 млн рублей.

Следом идут Алексей Вихарев с заработком за год 41 млн рублей (за 2019 год этот показатель составлял 55,6 млн рублей), Владимир Крицкий – 37,6 млн рублей (33,3 млн рублей), Александр Колесников – 29,5 млн рублей (29,1 млн рублей), Алексей Мещеряков – 22,5 млн рублей и Александр Караваев – 10,3 млн рублей.

Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин задекларировал 3,5 млн рублей, а его заместитель Виктор Тестов 3,7 млн руб.

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