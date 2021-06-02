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2 июня 2021, 17:47

Руководителем администрации Кировского района Екатеринбурга стал бывший замглавы города

Владимир Боликов

Владимир Боликов занимал должность замглавы Екатеринбурга. Фото: скришнот с сайта администрации Кировского района Екатеринбурга

Администрацию Кировского района Екатеринбурга возглавил Владимир Боликов. До апреля он занимал должность заместителя главы уральской столицы по вопросам потребительского рынка и услуг.

Информация о вступлении в должность появилась на сайте районной администрации. Предшественником Владимира Боликова был Александр Лошаков.

Как писала «Областная газета», в ноябре 2020 года Лошакова задерживали сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области. Его заподозрили в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Позже его членство в «Единой России» было приостановлено.

Досье

Боликов Владимир Юрьевич родился 3 июля 1967 года в посёлке Буланаш Артёмовского района Свердловской области. В 1991 году окончил Свердловский горный институт имени Вахрушева по специальности «Шахтное строительство».

С августа 1991 года по январь 1992 года работал в Институте горного дела Минмета СССР в должности инженера. С января по июнь 1992 года работал в должности младшего научного сотрудника в Уральском институте геомеханики. С июня 1992 года по февраль 2000 года работал в отделе коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2000 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

С февраля 2000 по июнь 2003 года являлся председателем комитета по благоустройству, транспорта, связи и коммунальной энергетики администрации Верх-Исетского района. С июня 2003 по январь 2013 года - замглавы администрации Верх-Исетского района.

С января 2013 года по апрель 2021 года - и.о. заместителя и заместитель главы горадминистрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам.

Областная газета Свердловской области

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