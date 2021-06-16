У жителей Екатеринбурга появилось право выходить к властям с инициативными проектами

Для продвижения своих проектов жители могут собирать подписи в их поддержку. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургская дума внесла изменения в устав уральской столицы. Теперь у жителей города есть возможность самостоятельно разрабатывать проекты, заявлять их в мэрии и получать на них бюджетное финансирование. Рассказываем, как это работает…

Инициативные проекты – новая форма участия населения в местном самоуправлении. Она стала актуальной с этого года – проекты граждан включили в Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» наряду с выборами, референдумом, публичными слушаниями. То есть право предлагать свои идеи муниципальной власти и добиваться выделения бюджетных средств получили, по сути, все россияне.

«Президент России Владимир Путин неоднократно призывал власти всех уровней более активно вовлекать граждан в принятие решений. Наш закон создаёт единую правовую основу для того, чтобы люди могли принимать непосредственное участие в решении вопросов местного значения», цитирует первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака «Парламентская газета».

В регионах страны встала задача привести уставы населённых пунктов в соответствие с федеральными требованиями (это обычная практика и применяется регулярно). Этим озаботились местные думы. На Среднем Урале одним из первых городов, где новое право граждан официально закрепили в уставе, стал Екатеринбург.

Кто может выдвигать проекты?

Как рассказала начальник правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяна Ширяева, выходить к властям с инициативными проектами могут как отдельные физические лица, так и инициативные группы – численностью не менее 10 человек. Главное условие – чтобы всем активистам на момент выдвижения проекта исполнилось по 16 лет.

– Эти требования придуманы не нами – так указано в федеральном законе, – подчеркнула она, вступая перед депутатами. – А вот порядок выдвижения проектов, их конкурсного отбора дума может проработать отдельно и при необходимости скорректировать.

Какие проекты можно выдвигать?

Вариантов на самом деле много. Это может быть благоустройство какой-то территории (к примеру, детской игровой площадки во дворе), освещение и озеленение улицы. Или обустройство нового места отдыха для жителей (что особенно актуально в сельской местности). Можно разработать проект, направленный на развитие детского творчества (закупка инструментов для музыкальной школы, открытие студии мультипликации в художественной школе, создание виртуальной выставки и пр.). Можно подготовить и спортивный проект (обустройство спортплощадки – например, хоккейного корта).

В проекте обязательно нужно прописать ключевые пункты. Во-первых, описание проблемы и объяснение, почему решить её так важно жителям. Во-вторых, результат, на который население рассчитывает. В-третьих, сроки выполнения проекта, границы территории (где всё будет происходить), и, конечно, сколько это стоит (хотя бы примерно!). Чем подробнее расписана суть проекта, тем убедительнее он выглядит. А значит, больше шансов, что его реализуют.

Кто оплачивает проект?

Вот тут начинается самое интересное. Основные источники финансирования – муниципальный (или региональный) бюджет и… собственные средства граждан. Так называемые инициативные платежи. Причём доля жителей должна составлять минимум 3 процента от общей стоимости проекта. Другими словами, если проект стоит 1,5 миллиона рублей, то на долю жителей придётся 45 тысяч рублей.

Свои взносы граждане на добровольной основе перечисляют в бюджет – эти деньги считаются неналоговыми доходами и носят исключительно целевой характер. Средства, по каким-то причинам не израсходованные на проект, подлежат возврату жителям.

Стоит отметить, что государственное финансирование народных проектов ограничено: для городов верхняя планка составляет 2 млн рублей, для сёл – 1 млн рублей. То есть жители могут, конечно, замахнуться на проект стоимостью 5–10 млн рублей, но им придётся выкладывать недостающую сумму из своего кошелька либо привлекать к делу частных инвесторов.

Как рассматривается проект?

Порядок выдвижения и рассмотрения инициативных проектов утверждает депутатский корпус муниципального образования. В думе и администрации Екатеринбурга сейчас работают над этим. Ясно пока одно – прежде чем представлять проект властям, жителям понадобится провести общее собрание (либо сход или конференцию). И оформить своё решение, что да, именно этот проект необходимо реализовать в ближайшее время, протоколом. Допускается и проведение опроса жителей в поддержку проекта. Протокол и листы с подписями горожан прикладываются к проектной документации.

Народные проекты будут проходить конкурсный отбор. Состав конкурсной комиссии также утверждается думой. По федеральному закону власти муниципалитета могут рассматривать инициативный проект населения в течение 30 дней. А после рассмотрения они должны вынести вердикт: а) поддержать проект и выделить средства, б) отправить его на доработку и в) отказать в реализации проекта. Оснований для отказа может быть несколько: несоблюдение установленного думой порядка внесения проекта, несоответствие проекта требованиям закона, признание проекта не прошедшим конкурсный отбор и другое.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сказано Игорь Володин, спикер Екатеринбургской городской думы: – Чёткий механизм, как именно будут приниматься, рассматриваться и отбираться инициативные проекты жителей, сейчас в стадии разработки. До конца года мы рассчитываем его утвердить, и он будет обнародован. То, что государство расширяет формы местного самоуправления для граждан, оцениваю, конечно, положительно. Но пока это теория. Будем смотреть, как это заработает на практике. Тогда и можно будить судить об активности нашего населения и результативности такого решения.

Уже было? Право жителей на выдвижение инициативных проектов закреплено в федеральном законодательстве с этого года. Однако, как отмечают эксперты, на региональном уровне оно существует уже несколько лет – под названием «инициативное бюджетирование». В Свердловской области оно внедряется с 2017 года. По данным областного министерства экономики и территориального развития, за это время в регионе было реализовано более 60 народных проектов на общую сумму свыше 40 млн рублей – в Горноуральском ГО, Туринске, Верхотурье, Кушве, Екатеринбурге, Богдановичском районе и других округах. Доля софинансирования со стороны населения составила 4,5 процента от стоимости проектов. Другими словами, если раньше жители могли реализовать свои проекты только через региональную поддержку (этим занимались областные власти), то сейчас федеральное правительство делегировало эту обязанность и муниципальным властям.

Для размышления 14 проектов в рамках инициативного бюджетирования было выполнено в прошлом году в Свердловской области, пользу от них извлекли 23 тысячи уральцев. На первый взгляд, это много, но если учесть, что в регионе проживает 4,3 млн человек, это только 0,5 процента от общего числа жителей. Для сравнения: в Пермском крае в прошлом году было реализовано 53 народных проекта, охват населения составил 97 тысяч человек – это 3,8 процента при населении края в 2,6 млн человек.