Алексей Орлов назначил главу Железнодорожного района Екатеринбурга

Виталий Першин отметил, что Железнодорожный район является родным для него. Фото: Вадим Чернопенев, администрация Екатеринбурга

Новым главой Железнодорожного района Екатеринбурга стал Виталий Першин. До этого он руководил Уральским территориальным управлением федерального агентства железнодорожного транспорта.

Его 16 июня представил мэр города Алексей Орлов. Исполняющую обязанности главы района Лилию Белоболоцкую мэр поблагодарил за продуктивную работу.

Виталий Першин отметил, что Железнодорожный район является родным для него.

"Здесь я вырос, учился и начал работать. Уверен, что коллектив администрации Железнодорожного района – команда профессионалов, и мы вместе справимся со всеми поставленными перед нами задачами", - передаёт пресс-служба горадминистрации слова нового главы района.

При этом родился Виталий Першин в Барнауле в 1968 году. Он имеет два высших образования: инженерно-техническое и управленческое. Начинал карьеру в бизнесе, с 2012 года пришёл на госслужбу. Был первым замглавы ГО Заречный. С 2014 года заместитель руководителя, а с 2015 – руководитель Уральского территориального управления федерального агентства железнодорожного транспорта. Является автором научных работ о государственно-частном партнёрстве.

Напомним, что с ноября 2016 года по январь 2021 года главой Железнодорожного района был Андрей Курочкин. В конце января он ушёл в отставку по собственному желанию. Произошло это после объезда главой Екатеринбурга Алексеем Орловым района и крупной коммунальной аварии на Пехотинцев. После смены мэра в столице Урала это был первый глава района, который покинул свой пост.

В этом году были назначены также новые главы Чкаловского и Кировского районов. Глава Ленинского района Екатеринбурга стал вице-мэром города. Имя нового руководителя Ленинской районной администрации пока официального не озвучивали.