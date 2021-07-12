Один из вице-мэров Екатеринбурга назначен инвестиционным уполномоченным

Назначение произошло в связи с кадровыми изменениями в мэрии, состоявшимися в начале 2021 года. Фото: Павел Ворожцов.

Вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен инвестиционным уполномоченным города. Ранее этот пост занимала замглавы Екатеринбурга Марина Андрусь.

Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Как говорится в документе, контроль за исполнением решения возложен на самого Ноженко.

В пресс-службе горадминистрации "Областной газете" заявили, что назначение произошло в связи с кадровыми изменениями в мэрии, состоявшимися в начале 2021 года.

Изданию также уточнили, что входит в обязанности уполномоченного. В частности, Дмитрий Ноженко займётся формированием благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и реализации инвестпроектов, анализом и прогнозированием развития уральской столицы.

Досье Дмитрий Ноженко родился 15 января 1974 года в Свердловске. В 1996 году окончил Уральский политехнический институт, в 2005 году - Уральскую академию госслужбы. Кандидат экономических наук, доцент, является заведующим кафедрой государственного и муниципального управления в Уральском государственном экономическом университете. С 2000 года работал в должности зампредседателя Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга. В 2003 году стал председателем Комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии. С 2006 года состоял в должности замминистра торговли, питания и услуг Свердловской области. С 2012 года - назначен региональным министром экономики и территориального развития. 7 апреля 2017 года назначен на должность главы Ленинского района города Екатеринбурга. 12 апреля 2021 года назначен на должность замглавы Екатеринбурга. Женат, воспитывает двоих дочерей.