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17 августа 2021, 14:53

Место скончавшегося депутата в Екатеринбургской гордуме займёт директор детской школы искусств

Надежда Воробьёва

Надежда Воробьёва посвятила большую часть своей жизни сфере культуры и образования. Фото: пресс-служба свердловского отделения партии "Единая Россия".

Президиум свердловского политсовета партии "Единая Россия" принял решение о передаче депутатского мандата, который стал вакантным после кончины депутата гордумы Екатеринбурга Галины Арбузовой. Её место займёт директор ДШИ №5.

Напомним, Галина Арбузова скончалась 2 августа. Через восемь дней, 10 августа, было принято решение о передаче депутатского мандата. После этого партии нужно было принять решение о замещении вакансии из кандидатов, представленных в списке Кировской территориальной группы на выборах 2018 года.

"Согласно единогласному решению членов Президиума, новым депутатом Екатеринбургской городской Думы станет Воробьёва Надежда Байслановна", - сообщается на сайте свердловского отделения "Единой России".

Надежда Воробьёва посвятила большую часть своей жизни сфере культуры и образования. Сейчас она работает в Детской школе искусств №5. По мнению депутатов гордумы, опыт Надежды Байслановны может быть очень полезен для уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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