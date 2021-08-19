Директору детской школы искусств передали мандат депутата Екатеринбургской гордумы

Надежда Воробьёва вступила в должность депутата Екатеринбургской гордумы. Фото: пресс-служба екатеринбургского избиркома.

Избирательная комиссия Екатеринбурга провела в четверг, 19 августа, заседание, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении депутата городской Думы Галины Арбузовой. Её мандат передали директору ДШИ №5 Надежде Воробьёвой.

По информации пресс-службы екатеринбургского избиркома, партия "Единая Россия" реализовала своё право предложить кандидатуру на замещение мандата.

"На основании партийного предложения, руководствуясь Избирательным кодексом Свердловской области, комиссия передала мандат Надежде Воробьёвой, баллотировавшейся в Орджоникидзевской территориальной группе № 15 списка кандидатов", - сообщили в избиркоме.

Надежда Воробьёва вступила в должность депутата Екатеринбургской гордумы. Ранее она работала в Детской школе искусств №5.

Напомним, Галина Арбузова скончалась 2 августа. Через восемь дней, 10 августа, было принято решение о передаче депутатского мандата. После этого партии нужно было принять решение о замещении вакансии кем-либо из кандидатов, представленных в списке Кировской территориальной группы на выборах 2018 года.