Стало известно, кто возглавит комиссию по молодёжной политике Екатеринбурга вместо умершего в августе депутата

Единственным кандидатом стала заместитель председателя комиссии Любовь Боркова. Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

В Екатеринбургской гордуме рассмотрели вопрос об избрании нового главы постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике. Единственным кандидатом стала заместитель председателя комиссии Любовь Боркова.

Отметим, что ранее должность председателя комиссии занимала Галина Арбузова. Она скончалась 2 августа. Ранее "Областная газета" сообщала, что её депутатский мандат передали директору ДШИ №5 Надежде Воробьёвой.

Кандидатура Любови Борковой была представлена комиссии в четверг, 16 сентября. Собравшиеся на заседании депутаты единогласно поддержали её кандидатуру, сообщается на сайте гордумы.

"Постараюсь выполнить все поставленные задачи. Вместе мы будем решать проблемы горожан, добиваться еще большего выделения средств на образовательные учреждения, которые являются жизненно важными для всего города, ведь речь идёт о воспитании нового поколения. Надеюсь, что грядущий год будет успешным", - сказала она.

В 1973 году Любовь Боркова получила диплом Свердловского педагогического института, после чего преподавала историю в школе и работала завучем. В конце 1985 года её избрали председателем Орджоникидзевской районной организации профсоюза работников народного образования и науки. Мандат депутата Екатеринбургской городской думы она получила в 2018 году. Тогда же её Любовь Боркову назначили заместителем председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.