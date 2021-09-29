Темы дня

Политика / Политика в Екатеринбурге
29 сентября 2021, 15:47

Изменения в уставе Екатеринбурга лишат мэрию контроля в сфере продажи алкоголя

Алкоголь

Вносимые поправки были одобрены как членами постоянной комиссии, так и жителями Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Члены постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской гордумы одобрили изменения, вносимые в устав города. Поправки в документ, в частности, лишают мэрию контроля в области розничной продажи алкогольной продукции.

О готовящихся изменениях в устав города рассказала членам комиссии начальник правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяна Ширяева. Она напомнила, что в период с июня по июль нынешнего года в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" были внесены поправки, требующие соответствующего регулирования на местном уровне.

Татьяна Ширяева заявила, что предлагаемые изменения в устав уральской столицы затронут перечень видов муниципального контроля, который сейчас состоит из девяти пунктов:

  • жилищный контроль;
  • земельный контроль;
  • лесной контроль;
  • контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции;
  • контроль в области торговой деятельности;
  • контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных в Екатеринбурге;
  • контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
  • контроль в сфере благоустройства;
  • контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Согласно поправкам, четвёртый и шестой пункты будут исключены из полномочий органов местного самоуправления. Седьмой пункт - "контроль за сохранностью автодорог" - будет заменён на "контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве".

Кроме того, мэрия получит полномочия по созданию и упразднению лесничеств, расположенных на территории Екатеринбурга, - об этом ранее писала "ОГ".

Вносимые поправки были одобрены как членами постоянной комиссии, так и жителями Екатеринбурга во время общественных обсуждений, сообщает пресс-служба мэрии. Документ будет рассматриваться на заседании городской думы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.09.2021, 18:45 / Экономика
В России утвердили концепцию развития оптовых продовольственных рынков
29.09.2021, 18:13 / Политика
Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата Государственной думы России
29.09.2021, 18:03 / Политика
Сергей Бидонько получил мандат депутата Госдумы РФ
29.09.2021, 17:51 / Общество
В Нижнем Тагиле среди привитых от коронавируса разыгрывают билеты в театр и на базу отдыха
29.09.2021, 17:31 / Политика
Глава Владимирской области принял мандат депутата Госдумы