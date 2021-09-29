Изменения в уставе Екатеринбурга лишат мэрию контроля в сфере продажи алкоголя

Вносимые поправки были одобрены как членами постоянной комиссии, так и жителями Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Члены постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской гордумы одобрили изменения, вносимые в устав города. Поправки в документ, в частности, лишают мэрию контроля в области розничной продажи алкогольной продукции.

О готовящихся изменениях в устав города рассказала членам комиссии начальник правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяна Ширяева. Она напомнила, что в период с июня по июль нынешнего года в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" были внесены поправки, требующие соответствующего регулирования на местном уровне.

Татьяна Ширяева заявила, что предлагаемые изменения в устав уральской столицы затронут перечень видов муниципального контроля, который сейчас состоит из девяти пунктов:

жилищный контроль;

земельный контроль;

лесной контроль;

контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции;

контроль в области торговой деятельности;

контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных в Екатеринбурге;

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;

контроль в сфере благоустройства;

контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

Согласно поправкам, четвёртый и шестой пункты будут исключены из полномочий органов местного самоуправления. Седьмой пункт - "контроль за сохранностью автодорог" - будет заменён на "контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве".

Кроме того, мэрия получит полномочия по созданию и упразднению лесничеств, расположенных на территории Екатеринбурга, - об этом ранее писала "ОГ".

Вносимые поправки были одобрены как членами постоянной комиссии, так и жителями Екатеринбурга во время общественных обсуждений, сообщает пресс-служба мэрии. Документ будет рассматриваться на заседании городской думы.