Что наобещали жителям власти Екатеринбурга?

Жители уральской столицы привыкли к новостям из будущего: «построят», «наладят», «благоустроят». Фото: Максим Смагин

В народе говорят: обещанного три года ждут. Власти Екатеринбурга, похоже, взяли эту поговорку на вооружение. «Облгазета» собрала самые громкие обещания чиновников уральской столицы, которые за последние три года так и не стали реальностью. И попробовала выяснить, почему.

Город получит вторую ветку метро

Вторая ветка метро остаётся несбыточной мечтой екатеринбуржцев последние 10 лет. В начале 2011 года Владимир Крицкий, в то время исполняющий обязанности замглавы администрации Екатеринбурга, сообщил, что строительство второй ветки начнётся ближе к лету. В канун сдачи в эксплуатацию «Чкаловской» и «Ботанической» эти планы казались закономерным продолжением истории.

Затем с разницей в несколько месяцев на официальном городском портале появились новости о том, что строительство второй ветки начнётся в районе перекрёстка улиц Рабочих и Металлургов, что муниципальные власти уже разрабатывают временные схемы объездов на время строительства, а чуть позже – что подземку будут строить по методу Барселоны. «К чемпионату мира в Екатеринбурге обязательно должна быть вторая ветка метро»,- подытожил после одного из совещаний тогдашний заместитель главы администрации города по вопросам капстроительства и землепользования Сергей Мямин.Ипри наличии финансирования строительство планируется в 2014 году.

Но «соответствующего финансирования» не получили ни к 2018 году, ни к 300-летию уральской столицы. В декабре 2019 года идею строительства метро одобрил президент Владимир Путин. Правда, вскоре выяснилось, что на очереди – другие города, поэтому Екатеринбургу придётся подождать ещё немного. Как минимум до конца пандемии. По словам властей, вторая ветка остаётся «абсолютно реальным и достижимым проектом, активная реализация которого уже началась».

Система платных парковок заработает

В 2014 году в центре Екатеринбурга запустили систему платных парковок. С того времени администрация пытается наладить систему выписывания штрафов и всё это время пугает автомобилистов, не желающих раскошеливаться.

В мае 2015 года в мэрии заявили, что уже составляют базу нарушителей. «Все решения вступили в силу, осталось несколько технических деталей. До 1 сентября нарушители получат первые «письма счастья», – прокомментировал тогдашний председатель транспортного комитета мэрии Дмитрий Логинов.

В марте 2016 года администрация вновь пообещала, что «нарушителей ждут незамедлительные штрафы». В октябре 2018 года – что «письма счастья» уже в пути. В начале 2020 года журналистов пригласили в пресс-тур: пусть лично убедятся, что безответственным водителям несдобровать.

Нынешним летом СМИ со ссылкой на вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова написали, что очередные «первые письма счастья» придут в августе, а полноценно система штрафов заработает в сентябре. На дворе – октябрь, новостей от мэрии нет.

Общественный транспорт станет удобным

С лета 2016 года жителей Екатеринбурга начали морально готовить к транспортной реформе, запланированной на июль 2017 года. Власти, напомним, намеревались сократить дублирующие маршруты и фактически создать новую маршрутную сеть, где пересадок будет больше, зато транспорт будет ходить чаще. По крайней мере, именно так объяснял реформу инициатор проекта Евгений Липович в эфире программы «Новости. Интервью» на Четвертом канале.

Весной 2017 года мэрия объявила о переносе транспортной реформы на 2019 год. В ноябре 2019 года экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал новый срок реализации реформы – 2021 год.

Будоражить горожан громогласными новостями с тех пор перестали. Вместо этого рассказывают о конкретных новшествах – появление новой остановки, запуск нового маршрута и так далее. Одним словом, «едят слона по кусочкам». Но до обещанных «пяти-семи минут на остановке» ещё очень далеко.

– Летом пыталась ездить на маршрутке 030 от Первомайской до Авангарда в Кировском районе, – говорит екатеринбурженка Юлия Грозная. – Не дождавшись, шла пешком, и за всё время пути – а это примерно полчаса – мимо меня не проходило ни одной (!) маршрутки.

– От моего дома до работы ходят 18-й и 4-й трамвай. Утром добираюсь в офис без проблем, а вот вечером, особенно часов после восьми, на остановке можно простоять и полчаса. Приходится заказывать такси, – говорит жительница города Татьяна Новосёлова.

В Верхнюю Пышму и Академический поедут трамваи

В 2015 году власти Екатеринбурга радостно рапортовали: скоростной трамвай свяжет уральскую столицу и Верхнюю Пышму через четыре года. Затем поправились: к ноябрю 2020 года (этот срок называл тогдашний первый вице-мэр ЕкатеринбургаАлексей Кожемяко). Затем – в 2021 году. Сейчас жителей ориентируют на начало 2022 года.

На два года позже запланированного начнут строить и трамвайную линию в Академический. Ветка должна была стать подарком к юбилею города, и чтобы успеть в срок, прокладку линии планировали начать ещё в прошлом году. Однако символические рельсы заложили лишь нынешним летом. Сдать линию обещают к 2024 году (подробнее – в номере «ОГ» за 24 сентября 2021 года), но получится ли?

Сделают развязку у «Калины»

В 2011 году екатеринбуржцам впервые показали, как будет выглядеть транспортная развязка на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом (так называемая развязка у «Калины»). Завершить работы обещали в течение пяти лет, но всё упиралось в деньги: стоимость работ на тот момент составляла чуть менее 6,6 миллиарда рублей.

В 2013 году проект обновили. В новом варианте власти отказались от сноса капитальных строений, решили проводить работы без перекрытия движения в целом и пр. С 2014 года планировалось начать строительство – так заявляли в мэрии.

Вернулись к проекту только в 2020 году: глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил департаменту архитектуры скорректировать проектную документацию и назначил общественные обсуждения. Деньги на стройку нашлись – 2,6 млрд рублей из областного бюджета (с 2021 по 2023 год). Известен подрядчик – московская компания «АльмакорГрупп» (сейчас строит мост через нижнетагильский пруд). Приступить к строительству мэрия обещает в 2022 году, сдать объект – в 2024-м.

Набережную Исети благоустроят

Разработкой концепции набережной в мэрии занялись ещё при Александре Якобе. «Муниципалитет планирует выполнить работы по благоустройству набережной от Большого Конного полуострова до Нижне-Исетского пруда в преддверии празднования 300-летия уральской столицы», – сообщалось в релизе мэрии.

Пока закончен только один участок – между улицами Малышева и Куйбышева. Цельного же понимания, как будет выглядеть набережная Исети, у жителей нет. За идеями власти обращались и к студентам, и к инициативным гражданам, а в этом году городские власти объявили конкурс на лучший проект благоустройства набережной среди архитекторов со всего мира. Победитель получит миллион рублей.

Не только люди, но и животные ждут выполнения обещаний Фото: Павел Ворожцов

Построят новый зоопарк

В 2017 году на стенде Екатеринбурга на ИННОПРОМе презентовали концепцию нового зоопарка в районе «Новокольцовский». О проекте рассказывали экс-заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и коммерческий директор компании «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов. «Зоопарк проектируется с нуля на большой территории. Согласно проекту, первая очередь составит 19 гектаров и будет запущена к в 2023 году»,- заявил тогда Смирнов.

Однако в связи с принятием решения о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 планы изменились. Пока власти ищут другую площадку, зоопарк живёт «на чемоданах».

– Бесконечные разговоры о переезде зоопарка приводят к тому, что мы не можем приступить к реконструкции двух объектов, которые остро в ней нуждаются, – так прокомментировала ситуацию директор зоопарка Светлана Прилепина. – Речь идёт о вольерах для белых медведей и амурских тигров. Проектно-сметная документация уже готова, но как доходит до финансирования, встаёт вопрос: стоит ли давать деньги, если планируется переезд?

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Мысли вслух Конечно, для сложившейся ситуации есть объективные причины: задержки финансирования, внеплановые доработки проектов и та же пандемия… Но есть вещи, которые настораживают. Почему чиновники привязывают свои планы к крупным событиям или датам (юбилей города, например)? Проекты в итоге накапливаются, и чем-то приходится жертвовать. Почему все обещания каждый раз даются словно с чистого листа? Если вы сдвигаете сроки, проведите разбор полётов, выясните, почему не получилось вовремя и кто из ответственных лиц за это ответит! И дайте подробную информацию людям, чтобы не ждали понапрасну. Или повестка всегда должна быть только позитивной, а о проблемах – ни слова? Делать жизнь в уральской столице более комфортной – ваша работа, господа чиновники. Не можете выполнить в срок – не обещайте. А уж если, как говорится, взялся за гуж – не говори, что не дюж…

Кстати Что ещё обещали екатеринбуржцам? К 300-летию города возвести на месте снесённого дома по ул.Карла Либкнехта, 40 новое здание Свердловской филармонии. Первый проект нового зала был представлен ещё в 2013 году – здание предлагалось построить в виде куба. В 2018 году был объявлен новый конкурс концепций – его победителем стал проект бюро Zaha Hadid Architects. Построить здание планировалось в 2023 году, сейчас срок сдвинули 2025-й;

Реконструировать «Городок чекистов» и гостиницу Исеть. Власти Свердловской области собирались заключить концессионное соглашение по объекту. Однако в марте Корпорация «Маяк», которая была одним из кандидатов на проведение ремонта здания, прекратила переговоры. Реконструкция отложена;

К 2020 году завершить благоустройство Шарташского лесопарка. Такие сроки назывались четыре года назад. Но прошлой осенью был утверждён новый мастер-план по развитию лесопарка, рассчитанный на 10 лет. Часть работ выполнена, но к их качеству есть вопросы. Всё ещё не работает освещение, по пешеходной дорожке ездят автомобили и пр.