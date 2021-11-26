Глава Екатеринбурга внёс в гордуму проект создания администрации Академического

Так будут выглядеть здание администрации района и его символ. Фото: Галина Соловьёва.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внёс на рассмотрение в гордуму проект создания нового территориального органа – администрации Академического района. Здание возведут на пр. Академика Сахарова, 57, вблизи Преображенского парка.

По данным пресс-службы мэрии, структура и численность администрации нового района будет сформирована с учётом сети муниципальных соцучреждений, зелёного хозяйства и объектов улично-дорожной сети, расположенных на его территории. При этом костяк составят муниципальные служащие из управ Ленинского и Верх-Исетского районов.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. На бумаге новая административная единица существует больше месяца, а вот адекватной структуры управления и необходимых федеральных ведомств для нормального функционирования там всё ещё нет. "Областная газета" разбиралась, когда в Академическом появятся глава, ЗАГС и суд?

Издание также писало, что в конце прошлого месяца первые лица города и области заложили первый камень в основание будущего символа района – скульптуры Данилы-мастера. К 2023 году рядом построят здание районной администрации.