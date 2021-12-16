Администрация Академического начнёт работать с начала 2022 года

С 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. Фото: Владимир Мартьянов.

С 1 января 2022 года администрация Академического района Екатеринбурга начнёт работать. Об этом заявил глава города Алексей Орлов в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По словам градоначальника, штатное расписание администрации будет утверждено в начале нового года.

"Территория современная, перспективная, быстрорастущая. Как у любого быстрорастущего проекта, на этой территории присутствует множество "болезней роста", к сожалению, над которыми надо серьёзно поработать. Логично и правильно, что обслуживать эту территорию должна одна администрация", – сказал мэр.

Добавим, в конце ноября Алексей Орлов внёс на рассмотрение в гордуму проект создания нового территориального органа – администрации Академического района. Здание возведут на пр. Академика Сахарова, 57, вблизи Преображенского парка.

Напомним, с 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. На бумаге новая административная единица существует больше месяца, а вот адекватной структуры управления и необходимых федеральных ведомств для нормального функционирования там всё ещё нет. "Областная газета" разбиралась, когда в Академическом появятся глава, ЗАГС и суд.