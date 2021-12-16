Мэр отвечает

Алексей Орлов ответил на более чем 20 вопросов екатеринбургских журналистов. Фото: Алексей Кунилов

Вчера глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ провёл пресс-конференцию, в ходе которой рассказал об итогах развития уральской столицы в 2021 году. Эта встреча с прессой стала второй за время его нахождения в должности градоначальника.

Как и первая пресс-конференция Алексея Орлова в качестве главы Екатеринбурга, его вчерашнее общение с журналистами длилось 1,5 часа. Почти треть этого времени ушла на отчёт, в котором мэр отразил основные экономические показатели и, предвосхищая вопросы, указал на проблемы, требующие внимания властей. После этого глава ответил более чем на 20 вопросов от представителей СМИ.

Вместе с прессой в зале находились заместители главы. Алексей Орлов предупредил, что коллеги будут поправлять его, уточнять цифры по узким отраслевым вопросам. Однако серьёзная помощь замов ему не потребовалась, он только несколько раз просил их подтвердить верность своих слов.

Фото: Алексей Кунилов

Стоимость проезда надо повышать

Больше всего вопросов, которые прозвучали из зала, касались общественного транспорта.

Градоначальник напомнил о том, что сейчас прорабатывается вопрос обновления парка трамваев и троллейбусов:

– Мы заявляемся в федеральную программу по модернизации городского пассажирского транспорта и рассчитываем в ней поучаствовать.

Но только закупкой новых машин работу городского транспорта не улучшить. При сохранении существующих зарплат транспорт просто будет некому обслуживать, а горожане так и будут часами ждать своего автобуса на остановке. Алексей Орлов подчеркнул, что администрация эту проблему знает и будет решать, но как конкретно, не уточнил:

– Пандемия привела к снижению пассажиропотока. Это сильно ударило по транспортным предприятиям. Мы активно работаем над тем, чтобы оказать им поддержку.

Не мог остаться без внимания и вопрос долгов ЕМУП «Гортранс» перед энергетиками. Из-за этого минувшим летом в городе однажды встали троллейбусы и трамваи («ОГ» писала о ситуации в №142 от 06.08.2021). Алексей Орлов рассказал, что задолженность выплачивается по согласованному графику. На это в бюджете города предусмотрены специальные средства.

Также, по словам мэра, справиться с этими трудностями можно, в частности, за счёт повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Последний раз билеты на автобусы и трамваи дорожали в 2017 году. Сейчас из-за трудного финансового положения перевозчиков и роста цен на горюче-смазочные материалы появилась потребность снова повысить тариф.

Алексей Орлов сказал, что проезд в городском транспорте должен подорожать до 33 рублей уже с 1 февраля 2022 года. Но окончательное решение об этом примет Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Фото: Алексей Кунилов

От развития метро не отказываемся

Пожалуй, ни одна встреча властей с прессой не обходится без обсуждения метро. Вот и в этот раз такой вопрос прозвучал. Журналисты поинтересовались у мэра, есть ли у города хоть какая-то надежда на развитие подземки (напомним, в октябре мэрия сообщила, что работа над проектом второй ветки приостановлена). Алексей Орлов ответил:

– Продолжение строительства метрополитена важно для каждого горожанина, в том числе и для меня. Сегодня это очень дорогое удовольствие, пока ресурсов у нас, к сожалению, нет. Но мы ни в коем случае от этой идеи не отказываемся. У нас есть мысли не о развитии второй ветки метро, а о продлении действующей. Город расширяется, и логично было бы построить одну-две станции для удлинения линии. Мы этим вопросом занимаемся.

Глава города добавил, что в качестве альтернативы обычному метро власти готовятся предложить местным жителям наземное – скоростную электричку «Ласточка», которая свяжет центр города не только с его окраинами, но и с городами-спутниками. Кроме того, Алексей Орлов указал на то, что в городе строятся или уже построены новые трамвайные ветки (в Академический и Верхнюю Пышму).

Фото: Алексей Кунилов

Закупка техники для борьбы с грязью

Ещё одна традиционная для Екатеринбурга проблема – грязь на городских улицах. Недавно о ней даже рассказали Президенту России Владимиру Путину. На вопрос журналистов о том, каков у города план по борьбе с грязью, мэр ответил:

– Какой план? Это ежедневная кропотливая работа по содержанию нашего города. Это использование современной техники. Она у нас в ближайшее время появится, мы будем покупать 80 единиц уборочной техники. Кроме того, на тротуарах мы не применяем бионорд, который портит обувь. Мы используем песок, крупнофракционную смесь, хотя понимаем, что потом придётся чистить ливнёвку. Тем не менее применение таких технологий помогает удалить скользкость и не допускать грязи. По отзывам горожан пыли и грязи у нас стало меньше.

Фото: Алексей Кунилов

Поддержка «Баден-Бадена»

В последнее время екатеринбуржцы активно обсуждают строительство термального комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ. Глава города высказал своё отношение к этому проекту:

– Он предполагает получение дополнительных доходов, на термальном комплексе уральцам будут оказывать оздоровительные услуги. Да, проекту требуется очень серьёзная экологическая экспертиза, но лично я выступаю за его реализацию в дальнейшем.

О чём ещё спрашивали мэра? Кроме извечных вопросов о строительстве метро и грязи, в адрес мэра звучали и другие вопросы. Например: о том, что на здание Окружного дома офицеров вернули барельеф Иосифа Сталина («Министерством обороны было принято решение о восстановлении исторического облика этого здания. В политическую плоскость этот вопрос я переводить бы не стал».);

(«Министерством обороны было принято решение о восстановлении исторического облика этого здания. В политическую плоскость этот вопрос я переводить бы не стал».); о судьбе здания кинотеатра «Колизей» («Театр кукол полностью освободит здание кинотеатра в марте следующего года. В его помещениях проведут реконструкцию, после чего туда заедут «Провинциальные танцы».);

о Ледовом городке на площади 1905 года (Мэр ответил, что он не в восторге от того, как сейчас выглядит Ледовый городок, и предложил в дальнейшем вместе с екатеринбуржцами обсуждать его облик. Мэр не исключил размещение на площади 1905 года катка.).