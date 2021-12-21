В Екатеринбурге назначили главу Ленинского района

Приказ о назначении Елены Беруашвили подписан, заявил градоначальник. Фото: пресс-служба администрации Ленинского района.

Администрацию Ленинского района Екатеринбурга возглавила Елена Беруашвили. Сегодня её представили коллективу.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе районной администрации, нового главу лично представил мэр Алексей Орлов. Он отметил, что перед Еленой Беруашвили стоят большие задачи. При подготовке к 300-летию уральской столицы и Универсиады-2023 необходимо уделить особое внимание центральному району города, который посещают туристы.

Напомним, предыдущий глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко покинул свой пост этой весной. Он был назначен вице-мэром города. Тогда же Елена Беруашвили стала и.о. главы администрации Ленинского района.