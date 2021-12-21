В Екатеринбурге назначили главу Ленинского района

Администрацию Ленинского района Екатеринбурга возглавила Елена Беруашвили. Сегодня её представили коллективу.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе районной администрации, нового главу лично представил мэр Алексей Орлов. Он отметил, что перед Еленой Беруашвили стоят большие задачи. При подготовке к 300-летию уральской столицы и Универсиады-2023 необходимо уделить особое внимание центральному району города, который посещают туристы.
Напомним, предыдущий глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко покинул свой пост этой весной. Он был назначен вице-мэром города. Тогда же Елена Беруашвили стала и.о. главы администрации Ленинского района.
Досье
Елена Зауровна Беруашвили родилась 19 июля 1970 года в городе Реж. В 1994 году окончила Свердловский государственный педагогический институт. В 2002 году окончила Уральскую академию государственной службы. Имеет учёную степень кандидата педагогических наук.
Трудовую деятельность начала в 1989 году – в Ленинском РК ВЛКСМ города Свердловска секретарём комитета комсомола педагогического училища № 4. В 1990 году была назначена замдиректора Свердловского педагогического училища № 4.
С августа 1995 года работала в отделе образования Ленинского района в должности замначальника отдела, в 2002 году - начальником Управления образования администрации указанного района.
С апреля 2013 года и до настоящего времени работала в должности замглавы по соцвопросам администрации Ленинского района, с апреля 2021 года – в статусе и.о. главы администрации района. Общий стаж государственной и муниципальной службы – 27 лет.