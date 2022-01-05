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5 января 2022, 15:35

Дополнительные выборы в Екатеринбурге пройдут 27 марта

Девушка с бюллетенями

Выборы пройдут в двух избирательных округах. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге назначили дату дополнительных выборов. 27 марта жители города смогут выбрать тех, кто займёт два вакантных места в городской думе.

Депутатов будут выбирать по одномандатным округам № 2 и № 10. Места освободились после того, как досрочно были прекращены полномочия Сергея Мелёхина (округ № 2, Верх-Исетский район) и Николая Смирнягина (округ № 10, Ленинский район).

Выдвижение кандидатов начинается на следующий день после официального опубликования решения в муниципальной прессе, запланированного на 10 января, сообщает пресс-служба екатеринбургского избиркома.

В этих двух округах зарегистрировано свыше 130 тысяч избирателей. В проведении выборов задействуют две территориальные и 65 участковых комиссий – это более 900 членов комиссий. Без сбора подписей в выборах могут принять участие кандидаты шести партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко" и "Новые люди".

Напомним, отбор кандидатов от "Единой России" в депутаты думы Екатеринбурга организует губернатор Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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