Назначен глава Академического района Екатеринбурга

С 2009 года возглавляет ЗАО "УК "Академический", а с 2013-го является депутатом Екатеринбургской гордумы. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 10 января, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил главу Академического района. Им стал Николай Смирнягин.

Нового руководителя района уже представили коллективу, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Досье Свой трудовой путь Николай Смирнягин начал в 2000 году в автоколонне № 3 Нижнесергинского леспромхоза слесарем по ремонту автомобилей. С 2009 года возглавляет ЗАО "УК "Академический", а с 2013-го являлся депутатом Екатеринбургской гордумы – в декабре прошлого года досрочно ушёл в отставку. Состоит во Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Напомним, с 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. 26 октября представители областных и городских властей заложили первый камень в основание здания будущей администрации Академического.

Перед новым годом глава города Алексей Орлов заявил, что администрация района начнёт работать 1 января 2022 года. Подробнее об этом читайте тут.