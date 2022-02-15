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15 февраля 2022, 11:55

Вадим Чернопенев стал советником главы Екатеринбурга

Вадим Чернопенев

В данный момент на официальном портале Екатеринбурга Чернопенев значится пресс-секретарём. Фото: пресс-служба мэрии

Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев перешёл на другую должность. С 14 февраля он работает советником мэра.

Об этом "Областной газете" сообщил лично Вадим Чернопенев. Он уточнил изданию, что одной из зон его ответственности на новой должности станут районные отделения "Единой России". Напомним, в январе текущего года Алексей Орлов стал первым заместителем секретаря реготделения партии.

Добавим, Вадим Чернопенев отвечал за взаимодействие мэра со СМИ с марта 2021 года. На его место назначен Денис Каракулов, заявили "ОГ" в пресс-службе горадминистрации.

В данный момент на официальном портале Екатеринбурга Чернопенев значится пресс-секретарём.

Фото: сайт мэрии

Областная газета Свердловской области

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