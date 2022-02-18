В свердловском заксобрании создали рабочую группу по Екатеринбургу

Формирование рабочей группы необходимо для эффективного решения задач в интересах екатеринбуржцев. Фото: Павел Ворожцов

В Законодательном собрании Свердловской области сформирована депутатская рабочая группа "Екатеринбург". Такое решение приняли на первом в весенней сессии заседании совета регионального парламента.

Предложение о создании рабочей группы из депутатов, избранных по одномандатным округам, которые находятся в Екатеринбурге, поступило от главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Как отметила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, рабочая группа необходима для наиболее эффективного решения задач в интересах екатеринбуржцев. Она отметила, что есть все основания для создания новой структуры, поскольку в региональном парламенте много депутатов, которые представляют уральскую столицу.

По информации пресс-службы заксобрания, в состав депутатской группы вошли первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, заместители председателя Армен Карапетян, Михаил Клименко и Виктор Маслаков, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, заместитель председателя комитета по социальной политике Евгений Зяблицев, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Сергей Карякин, заместитель председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Сергей Мелехин, заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Смирнов, председатель комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер.

После завершения совета заксобрания состоялось первое заседание депутатской рабочей группы "Екатеринбург". На нём её руководителем избрали Виктора Маслакова.

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