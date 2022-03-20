Алексей Орлов отмечает своё 55-летие

Губернатор пожелал мэру уральской столицы крепкого здоровья, благополучия, энергии и оптимизма. Фото: Алексей Кунилов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 20 марта отмечает юбилей. С днём рождения главу уральской столицы поздравляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уважаемый Алексей Валерьевич! Сердечно поздравляю Вас с 55-летием! Хорошо знаю и ценю Вас как истинного профессионала, эффективного руководителя, созидательного и целеустремлённого человека. В составе Правительства Свердловской области Вы многое сделали для социально-экономического развития региона, реализации стратегических программ и проектов, ведения укрепления финансово-бюджетной политики, роста качества жизни людей", — заявил глава региона.

По мнению Евгения Куйвашева, организаторский талант, знания и навыки Алексея Орлова сейчас сосредоточены на комплексном благоустройстве Екатеринбурга, укреплении его положительного имиджа и на подготовке к 300-летнему юбилею города. Губернатор пожелал мэру уральской столицы крепкого здоровья, благополучия, энергии и оптимизма.

Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. Окончил Омский сельхозинститут. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД.

Работал на руководящих постах администраций Тобольска и Тюмени. С 2012 года занимал руководящие должности в правительстве Свердловской области, в том числе с 2017 года – первого замгубернатора.