Гордума Екатеринбурга выбрала председателя Счётной палаты

К исполнению должностных обязанностей новый председатель Счётной палаты приступит 24 марта. Фото: с сайта гордумы Екатеринбурга

Депутаты Екатеринбургской гордумы на 68-м заседании рассмотрели вопрос о назначении председателя Счётной палаты уральской столицы. На этот пост единогласно был утверждён управляющий администрацией Южного управленческого округа Свердловской области Александр Гетманчук.

Как сообщается на сайте гордумы, кандидатуру Александра Гетманчука на пост председателя Счётной палаты выдвинули на прошлой неделе в ходе заседания рабочей группы.

"Деятельность Счётной палаты является плановой. Планы формируются до 15 декабря текущего года, соответственно планы на 2022 год сформированы до 15 декабря 2021 года. Какие-либо корректировки в планы могут быть рассмотрены только по предложению Екатеринбургской городской думы. Поэтому мы будем вести плановую работу, выполняя поставленные задачи, и отчитываться о результатах", — прокомментировал своё назначение Александр Гетманчук.

К исполнению должностных обязанностей новый председатель Счётной палаты приступит 24 марта, когда будет подписано соответствующее решение гордумы Екатеринбурга.