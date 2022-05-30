Доход Алексея Орлова за 2021 год снизился в четыре раза

Во владении Алексея Орлова, как и годом ранее, находятся автомобиль Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоход Outlander MAX XT и прицеп. Фото: Алексей Кунилов

В период с 1 января по 31 декабря 2021 года мэр Екатеринбурга заработал 5 621 793 рубля. Это в четыре раза меньше, чем его заработок в 2020 году.

Документ со сведениями о доходах мэра Екатеринбурга и его супруги опубликован на сайте гордумы.

В его владении, как и годом ранее, находятся автомобиль Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоход Outlander MAX XT и прицеп. Также в его собственности — земельный участок площадью 2090 квадратных метров, жилой дом площадью 524,1 "квадрата", гараж и машиноместо. В пользовании у мэра Екатеринбурга имеются земельный участок площадью 34,7 га, жилой дом и квартира.

Супруга Алексея Орлова заработала за 2021 год 7 253 407 рублей. В ее собственности находится квартира площадью 87,7 квадратных метра и три нежилых помещения. Также у нее есть два автомобиля — Hyundai Creta и BMW X3.

В 2020 году Алексей Орлов заработал 23,2 млн рублей, а его жена — 13,7 млн рублей.

Ранее о своих доходах за 2021 год отчитались чиновники екатеринбургской мэрии.