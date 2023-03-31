Выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут по новой схеме

Согласно новой схеме, в городской думе Екатеринбурга будет работать 35 депутатов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошли публичные слушания, участники которых одобрили поправки в Устав города, меняющие схему выборов в Городскую думу.

Согласно новым правилам, в составе городской думы Екатеринбурга будет работать 35 депутатов. 10 из них пройдут по партийным спискам. Еще 25 — по округам. Также появляется возможность выбирать нескольких вице-спикеров гордумы.

В голосовании приняли участие 879 человек. За поправки проголосовали 442 участника, против — 423, 14 воздержались.

Теперь за поправки должны будут проголосовать депутаты гордумы.

Отметим, что выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут в сентябре 2023 года.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов не исключил изменения схемы выборов в гордуму.