Городскую думу Екатеринбурга будут формировать по новым правилам

В голосовании приняли участие 32 депутата, 27 из них проголосовали "за" поправки в Устав. Фото: скрин трансляции на сайте Екатеринбургской городской думы

Городская дума Екатеринбурга на сегодняшнем заседании утвердила поправки в Устав города, предусматривающие новый порядок избрания депутатов.

Как следует из онлайн-трансляции заседания, которая была доступна на сайтах администрации и гордумы Екатеринбурга, в голосовании приняли участие 32 депутата. 27 из них проголосовали "за", 4 — "против", 1 воздержался.

Согласно изменениям, в сентябре 2023 года жители Екатеринбурга будут выбирать 25 депутатов по одномандатным округам, а 10 войдут в думу по партийным спискам.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошли публичные слушания о внесении поправок в Устав города.