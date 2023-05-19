Названы самые медийные общественники Среднего Урала

В Екатеринбурге на этой деле состоялся второй этап награждения победителей регионального конкурса «Медиатор» для некоммерческих организаций (НКО), признанных лучшими в продвижении своей деятельности в медийном пространстве.

В списке победителей – шесть организаций. В их числе крапивинский отряд «Кречетъ», общественная организация помощи онкологическим больным «Вместе ради жизни», свердловская областная организация «Российский союз молодежи», Морской отряд в честь казачьего атамана Семёна Дежнёва братства православных следопытов при храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», «Волонтерский центр Свердловской области», общественная организация «Право на защиту и помощь». Победителям вручили фотоаппараты, цифровые диктофоны, конференц-камеры.

Всего организаторы планируют отметить порядка 20 некоммерческих организаций, работающий в Свердловской области Фото: Денис Неугодников

Ранее жюри отметило Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора», филиал Российского общества «Знание» в Свердловской области, Свердловское диабетическое общество, Детско-молодежную общественную организацию юных корреспондентов Свердловской области, социально ориентированную Ассоциацию «Бюро помощи гражданам» и добровольческое движение «Дорогами добра».

Всего организаторы планируют отметить порядка 20 НКО, активно проявивших себя в проекте.Конкурс проводится в рамках одноименного образовательного проекта «Медиатор», который реализуется региональной общественной организацией «Каравелла» при поддержке Фонда президентских грантов, департамента внутренней политики Свердловской области, департамента информационной политики региона и Общественной палаты Свердловской области.

Публикации, созданные в результате обучения, можно увидеть на портале созидание.све.рф.