Профсоюз в помощь избирателю

В рамках соглашения между ФПСО и облизбиркомом будет усилена работа по повышению правовой культуры граждан. Фото: Павел Ворожцов

Руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ и председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена КЛИМЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве.

Областные профсоюзы и Облизбирком договорились об информировании жителей региона о предстоящих выборах - единый день голосования в этом году 10 сентября, а также выразили намерение работать над повышением правовой культуры избирателей.

– Надеемся совместно усилить информирование избирателей на предприятиях, разъяснять людям права, – заявила Елена Клименко. Она напомнила, что информирование граждан об изменениях в законодательстве, о предстоящих выборах идет непрерывно с использованием всех каналов коммуникаций. Отдельно глава Облизбиркома выделила платформу «Госуслуги», где каждый человек, открыв вкладку «Выборы», может найти самую полную информацию для участия в голосовании.

Андрей Ветлужских объявил, что профсоюзы совместно с Избирательной комиссией будут работать над тем, чтобы обеспечить свердловчан полной, а самое главное – достоверной информацией о выборах.