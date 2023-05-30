Свердловский бизнес открывает Иран

Рынок Ирана предприниматели считают перспективным. Фото: све.рф

Предприниматели Свердловской области под руководством заместителя губернатора Василия КОЗЛОВА работают в Иране. Возможность наладить деловые контакты с зарубежными партнерами в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» получили 12 уральских компаний.

В состав бизнес-миссии вошли производители промышленного, медицинского оборудования, труб и керамических изделий. Цель визита – продвинуть уральскую продукцию на иранский рынок. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам Василия Козлова, партнерские связи региона с Ираном имеют давнюю историю.

– Еще в советские времена наш знаменитый завод Уралмаш поставлял на иранский рынок нефтедобывающее оборудование, уральские специалисты участвовали в оснащении Исфаханского металлургического завода и атомной электростанции «Бушер», участвовали в проектировании и строительстве промышленных фабрик на месторождении Санган, – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

Руководитель бизнес-миссии также отметил, что успехи иранской промышленности в сфере фарминдустрии, приборостроения, автомобилестроения, масштабные инфраструктурные проекты Ирана по развитию энергетики говорят о высоком потенциале торгово-экономического сотрудничества.

В числе участников бизнес-миссии Свердловской области – Красногвардейский машиностроительный завод, Завод керамических изделий, Машиностроительный холдинг, «Специальные технологии», «УралАктив», «Лаборатория будущего», «Вектор – Медицинские Системы», «Аспект Медикал», «Промэнерго», «Уралгипротранс», «Инжиниринг Титан», НПО «Экспериментальный завод».

Свердловские предприниматели в Тегеране участвуют в бирже контактов, встречаются с представителями иранских Министерств энергетики, промышленности, здравоохранения и Организации содействия торговле.

Представители конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области презентуют иранским властям конгрессно-выставочные возможности Среднего Урала.

Напомним, ранее «Областная газета» писала, что Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области организовало для представителей 10 компаний региона поездку в Иран.