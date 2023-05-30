Галина Кожевина, Валентина Бочкарёва и Светлана Снигирёва работают в разных сферах, но любовь к своему делу стала общей темой для обсуждения. Фото: Павел Ворожцов

Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил 37 выдающимся уральцам государственные награды Российской Федерации и региональные знаки отличия. Среди награжденных – работники промышленности, транспортной и строительной сфер, медики и педагоги.

Обращаясь к участникам церемонии, Евгений Куйвашев заявил, что каждый раз во время вручения наград он испытывает гордость за то, что признание получают представители самых разных профессий.

— Нет и не было такой сферы деятельности, в которой уральцы не смогли бы себя достойно проявить. У каждого своя профессиональная судьба, но всех вас объединяет любовь к своему делу. Благодарю всех вас за то, что продолжаете укреплять славу Свердловской области как мощного интеллектуального и промышленного центра, региона умных и талантливых людей, добросовестных тружеников, патриотов и подвижников, — отметил глава региона.

Большая часть награжденных — сотрудники и руководители промышленных предприятий области. Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоилась машинист крана Уралвагонзавода Галина Кожевина.

В профессии она уже 47 лет. Работает на электромостовых кранах грузоподъемностью 5, 10 и 20 тонн. За смену Галина перемещает свыше 60 тонн изделий, производя при этом более 80 манипуляций. Кроме того, ее как опытного профессионала привлекают к особо ответственной работе по перемещению грузов от 28 тонн двумя крюковыми кранами одновременно. Галина охотно занимается наставничеством и только за последние три года обучила девять машинистов кранов, которые сегодня работают вместе с ней на предприятии.

— Очень многое зависит от наставника, который поведет как иголочка ниточку. В моей жизни такой наставницей стала Людмила Димитрова. Сегодня уже я сама с удовольствием передаю опыт новичкам, — поделилась тагильчанка.

Такие же награды получили другие сотрудники предприятия — директор по производству Андрей Кудрявцев, электросварщик Максим Гончаров и фрезеровщик Евгений Мотовилов. Начальнику технологического сектора Антону Бычкову было присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Богатый урожай наград собрали также сотрудники АО «Уралтрансмаш», Сухоложского огнеупорного завода, научно-производственного предприятия «Старт» им. А.И. Яскина и других предприятий.

Отметили и работников транспортной сферы. В числе награжденных — машинист катка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления — филиала акционерного общества «Свердловскавтодор» Андрей Попов, который удостоился нагрудного знака «Почетный работник транспорта России». Он укладывал асфальтобетон на таких дорогах Свердловской области, как Карпинск — Кытлым, Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, участвовал в реконструкции дороги в Верхней Пышме от улицы Петрова до путепровода.

— Я в профессии — 25 лет. Работа непростая, но очень любимая, — отметил Андрей Попов.

В Год педагога и наставника, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, почетное звание «Заслуженный учитель Свердловской области» получила Татьяна Медкова, которая преподает русский язык и литературу в школе № 22 им. Героя Советского Союза Маркова в Серове. Татьяна Александровна посвятила профессии более 40 лет. За это время из под ее крыла вылетели больше четырех тысяч учеников, некоторые из них пошли по стопам любимого учителя.

Был отмечен и вклад медиков в развитие здравоохранения в регионе. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности клинико-диагностического центра Екатеринбурга Валентина Бочкарёва. Во время пандемии коронавируса она организовала работу лаборатории молекулярно-биологических методов исследований в круглосуточном режиме, что позволило медикам оперативно получать результаты анализов и принимать решения по лечению пациентов.

— Мы — люди «невидимой» профессии. Терапевт или хирург лечат, а у лабораторного диагноста люди видят разве что его подпись на бланке. И сегодня я рада не столько за себя, сколько за свой коллектив, работу которого высоко оценили, — поделилась она с «ОГ».