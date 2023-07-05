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Политика / Политика в Екатеринбурге
5 июля 2023, 09:25

В выставке ИННОПРОМ примут участие более 120 белорусских предприятий

Уже менее чем через неделю в Екатеринбурге откроется XIII международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Впервые страной-партнером мероприятия будет Беларусь. Со Средним Уралом республику связывает многолетнее сотрудничество на самых разных направлениях. Как рассказал «ОГ» заместитель губернатора Василий КОЗЛОВ, на протяжении последних 5 лет показатели торгового оборота между Свердловской областью и Республикой Беларусь показывают стабильный рост.  

Объем экспорта с 2017 по 2021 год, по словам Василия Козлова, вырос более чем на 47%, импорт – на 39%. Свердловская область поставляет в Беларусь металлопрокат, машиностроительную продукцию, в том числе турбинное и электрическое оборудование, а также товары химической промышленности.

Из Республики Беларусь регион импортирует двигатели, металлообрабатывающие станки, сельскохозяйственную и специализированную технику, приборы, химическую продукцию, продовольствие, металлы и изделия из них.

Белорусские продукты широко представлены в федеральных и региональных торговых сетях. В Екатеринбурге уже работают 13 фирменных магазинов белорусских продуктов, несколько магазинов белорусской обуви. Прорабатывается возможность открытия в Екатеринбурге дистрибутивного центра белорусских продовольственных товаров и продукции легкой промышленности.

В рамках участия Республики Беларусь в выставке будет организована масштабная экспозиция, обширная программа деловых мероприятий, тематические секции, ярмарка-продажа белорусской продукции, а также культурная программа. В ходе деловой программы пройдет Российско-Белорусский промышленный бизнес-форум, в процессе которого выступят представили Министерства промышленности, Национальной академии наук. Основными темами будут импортозамещение, кооперационное сотрудничество, перспективы развития нашей промышленности совместно с Россией. Также будут затронуты новые тренды и направления в промышленности. Всего в выставке примет участие порядка 120 белорусских предприятий и организаций, которые представят 430 экспонатов.  

– С Республикой Беларусь нас связывают тесные партнерские отношения. Это касается не только товаров. Идет активная работа между нашими университетами, научно-исследовательскими институтами.  Как вы уже знаете, мы ждем на ИННОПРОМ премьер-министра Республики Романа Головченко, и это говорит о  том, насколько серьезно белорусская сторона подходит к выставке, – говорит заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов. 

Областная газета Свердловской области
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