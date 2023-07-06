Акцент – на восточное направление

Евгений Куйвашев уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества. На «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте он лично презентовал потенциал нашего региона главам официальных делегаций стран-участниц выставки. Фото: ДИП

На Среднем Урале стартовал отбор компаний для участия в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», которая пройдет в Астане с 25 по 27 сентября 2023 года. Свердловские предприятия смогут бесплатно представить свою продукцию на стенде региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». При отборе заявок приоритет имеют производства, работающие в отраслях транспортного, авиационного и энергетического машиностроения, химической промышленности, металлургии, промышленных IT, станкостроения, медицинского оборудования. Заявки принимаются до 31 июля.

Азиатское направление становится основным для экономического взаимодействия на международном рынке. В мае в Ташкенте прошла промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Одним из ее бизнес-партнеров стала Свердловская область. Участие в выставке принесло значительную выгоду свердловским предприятиям. В 2021-2022 годах уральские компании заключили по итогам узбекского «ИННОПРОМа» договоры на 130 миллионов долларов. После выставки 2023 года переговоры продолжатся, и глава министерства инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков уверен, финальные цифры будут еще больше.

– В целом, в этом году мы сделали основные акценты в международной деятельности именно на восточное направление. Участие в выставке в Ташкенте – лишь одно из мероприятий в рамках этой работы. В сентябре впервые состоится «ИННОПРОМ. Казахстан», в котором Свердловская область планирует принять участие, – отметил Вадим Третьяков.

Регистрация на отбор для казахстанского Иннопрома На международной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан» будут представлены страны ЕАЭС, Пакистан, Турция, Индия, Иран, Азербайджан и ведущие компании этих государств. Площадь экспозиции – 12 тыс. м.кв. В рамках выставки пройдет Российско-Казахстанский промышленный форум с участием глав делегаций и специализированные сессии по темам цифровизации промышленности, кооперации в машиностроении, технологий для больших городов.

Выставка в Астане пройдет в конце сентября. Заявки предприятий на участие в стенде принимает и обрабатывает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Претендовать на отбор могут компании, зарегистрированные в Свердловской области, выпускающие высокотехнологичную продукцию и использующие принципы умного производства. В приоритете производства, работающие в отраслях транспортного, авиационного и энергетического машиностроения, химической промышленности, металлургии, промышленных IT, станкостроения, медицинского оборудования. Кроме того, производитель должен уже поставлять или быть готовым поставлять продукцию в страны Центральной Азии.

Выбирать экспонентов Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан» будет специальная межведомственная комиссия. Она определит семь компаний, которые бесплатно представят свою продукцию на стенде региона.

Заявки на экспонирование промышленных компаний Свердловской области принимаются до 31 июля 2023 года. Результаты отбора будут известны до конца августа.