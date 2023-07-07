Есть первый кандидат

Фото: Павел Ворожцов

В 2023 году в голосовании 9-10 сентября свердловчанам предстоит сделать выбор по 11 избирательным кампаниям. Официально все они стартовали, начались выдвижения от партий и самовыдвижения. Зарегистрирован и первый кандидат: им стал претендент на должность Главы МО Восточное сельское поселение – самовыдвиженец, сотрудник ИК-52 Пётр Леонтьев.

На единый день голосования запланировано 11 кампаний, всего будут избраны 110 депутатов и глав: депутат Законодательного Собрания по Ирбитскому одномандатному округу № 13, депутаты гордум Екатеринбурга, Качканара, Верхней Пышмы, а также Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского рай­она (в последних двух выберут и глав), и в Белоярском и Каменске-Уральском запланированы довыборы по 1-му депутату в думы муниципалитетов.

5 июля на очередном заседании Избирательной комиссии Свердловской области в повестку было внесено несколько вопросов. Прежде всего они касались организации и проведения довыборов депутата Законодательного Собрания по Ирбитскому одномандатному округу № 13.

Как сообщили в областной Избирательной комиссии, на заседании был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания, выдвинутых избирательным объединением «Новые люди». Теперь, согласно действующему законодательству, его должны заверить в Ирбитской территориальной избирательной комиссии.

Пока же официально выдвинутым кандидатом по Ирбитскому избирательному округу считается только представитель свердловского отделения «Единой России» Алексей Коробейников.

Всего же о своем желании участвовать в 11 избирательных кампаниях в Свердловской области заявили региональные отделения шести российских политических партий: ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», «РОДП Яблоко» и КПРФ.

По состоянию на 6 июля в Свердловской области выдвинулось 20 кандидатов по всем выборам, назначенным на единый день голосования в 2023 году. Два кандидата от свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», все остальные – самовыдвиженцы. Основное самовыдвижение идет на выборы в городскую думу Екатеринбурга.

На должности глав сельских поселений тоже заявились самовыдвиженцы: два – в Восточном сельском поселении и один – в Галкинском. В Восточном СП один кандидат уже официально зарегистрирован. Им стал водитель пожарной машины 1 класса объединенной пожарной части, сотрудник исправительной колонии №52 ГУФСИН России по Свердловской области Петр Леонтьев.

Пока в Свердловской области он единственный зарегистрированный кандидат по всем выборам, назначенным на 10 сентября 2023 года.