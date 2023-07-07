Дети играют в выборы

"Выборы" в оздоровительном лагере «Чайка» состоялось при участии председателя Серовской городской ТИК Константина Воронина. Фото: Сайт Избирательной комиссии СО

Летом 2023 года Избирательная комиссия Свердловской области реализует проект «Выборы – дело молодых». Школьники узнают свои избирательные права во время летнего отдыха в оздоровительных лагерях, проводя кампании по выбору лидеров отрядов и смен.

Общеобластной школьный проект «Выбор – дело молодых» проходит при поддержке Министерства образования и молодежной политики региона. В игровой форме отдыхающие в оздоровительных лагерях школьники, будущие избиратели, знакомятся с механизмами организации и проведения выборов, основами избирательного права и процесса. Ребятам предлагается путем прямого тайного голосования определить лучшего среди отдыхающих в отряде и, таким образом, узнать обо всех основных этапах избирательной кампании.

Так, на территории Артемовского ГО проводятся выборы лидеров отрядов, лидеров летних смен в городских и загородных детских лагерях. Помощь будущим избирателям оказывают территориальные избирательные комиссии: игры проходят с использованием ящиков для голосования, кабин, а также с соблюдением основных сроков, этапов избирательных кампаний. Итоги подводятся в Артемовской ТИК.

Прошли в июне «выборы» и в загородном лагере «Чайка» Серовского ГО. Мероприятие состоялось при участии Серовской городской ТИК. Была создана участковая избирательная комиссия, напечатаны бюллетени. Отрядами велась активная предвыборная агитация, а кандидатам были вручены именные удостоверения.

Ребята соблюдали тайну голосования благодаря наличию настоящих кабинок, а заполненные бюллетени опускали в опломбированный избирательный ящик. Было обеспечено и голосование «вне помещения» для сотрудников лагеря.