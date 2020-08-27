…И рыбку съесть!

"Красная бурда" представляет: без малого тысяча лучших рецептов приготовления рыбы.
- ВОБЛА ЧЕШУЁНАЯ. Воблу освободить от чешуи и отложить пока в сторону. Чешую с пола собрать, а тушку воблы выложить на противень и засыпать чешуёй ровным слоем. Дать постоять 20 минут, поместить в духовку, постоять возле духовки 20 минут, вынуть воблу. Освободить от воблы чешую и сберечь для следующей тушки.
- ЧИКЕН-ФИШ. Рыба, фаршированная курицей. Идеальное блюдо для авиакомпаний! Можно не мучить пассажиров вопросом, что они предпочитают – рыбу или курицу, а сразу подавать им два в одном.
- РЫБА-КИШМИШ. Рыба без косточек, фаршированная виноградом без косточек.
- БЛИНЫ ИЗ КАМБАЛЫ. Элементарнейшее блюдо. На раскалённую сковородку кладётся камбала глазами вниз, через 1–2 минуты «блин» надо перевернуть. Не передержите рыбу, иначе глаза пригорают и могут остаться на сковороде.
- КЕТА В КИТЕ. Берём 900–1000 кг рыбного фарша и лепим из него кита, оставив внутри пустое место для ещё одной рыбки. Затем берётся кета или другая рыба по вашему вкусу и вставляется в «кита». Всё это запекаем в течение 2–3 дней на огне, разведённом в небольшой канаве. Приятный бонус: блюдо можно и не есть.
- ПЕРЛЯДЬ. Это обычная пелядь, фаршированная обычной стерлядью*. Две сами по себе очень вкусные рыбы в сочетании дают необыкновенный, невероятный вкус, сохраняющий «стервинку» стерляди и пелядскую «лядскость». Возможен и обратный вариант – стерлядь с пелядью внутри — СТЕРПЕДЬ.
* Вместо стерляди можно взять перловую кашу, на название это не повлияет! (Прим. ред.)
- РАЗЛИВНАЯ РЫБА. Рыбу варить минут 300–400. Получившуюся жидкую кашу разливать по глубоким тарелкам.
- МИНТАЙ СВЕЖЕТВОРОЖЕННЫЙ. 500 г филе минтая порезать на кусочки, затем две пачки творога порезать на кусочки и всё это смешать в блендере. На первый взгляд – какая-то чепуха, но попробуйте хоть один разок, и вас потом за уши от унитаза не оттащишь!
- РЫБЬЯ ГОЛОВА НА КРЮЧКЕ. Взять, к примеру, крупного (можно некрупного) сома. Он, зараза, иногда так заглотит, что проще отрубить башку, чем возиться с доставанием крючка. Ну так вот, берём отрубленную голову сома, опускаем в кастрюлю с кипящей водой прямо на леске, держим до готовности. Затем подводим шумовку, вываживаем голову на тарелку и готово – голову разламываем руками и достаём крючок! Его можно снова забрасывать!
- ИКРА ПО-ГУСАРСКИ. Выберите из всего улова икрястую стерлядь, аккуратно вспорите ей брюхо, затем на саблю (вы ведь гусар!) выложите серебряной ложечкой икру и суньте в костёр, возле которого вы с друзьями кусаете седой ус. Как только икра приготовится (5–7 сек), немедленно слизывайте её с клинка! Запить можно, естественно, шампанским из туфли любимой женщины (лучше из сапога – в него больше войдёт)! В шампанское можно добавить обожжённый на спичке пузырь стерляди. Бон аппетит!
- БЕЛАЯ РЫБА В СМЕТАННОМ СОУСЕ С ТУШЕНЫМИ БАКЛАЖАНАМИ, ТОМЛЁННЫМИ В БАРБЕКЮ ГРИБАМИ, С САЛАТОМ ИЗ ТРАВ, ПОМИДОРОВ, КАРТОФЕЛЯ И ВЫМОЧЕННЫМИ В КРАСНОМ ВИНЕ КОРОЛЕВСКИМИ КРЕВЕТКАМИ, НА СКОРУЮ РУКУ. Прочитать рецепт. Промокнуть слюну. Обдать вином рот. Выкинуть рецепт.
- ЛОСОСЬ В БАНАНОВО-ЛИМОННОМ МАРИНАДЕ. В бананово-лимонном маринаде готовится изысканный лосось. А рядышком в горячем шоколаде утоплена барановая кость… М-да, это всё не для нас. Наше блюдо – КАРАСЬ ПО-ЧЕЛЯБИНСКИ, ЗАПЕЧЁННЫЙ ПОД МАЗУТНОЙ КОРОЧКОЙ.
- РЕЧНАЯ РЫБА ДЕ ВОНЯЙ ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Достать рыбу из реки, повалять в сухарях и обвонять в пахучих приправах. Если вы не любите речную рыбу, подержите её в печи. Через какое-то время у вас будет уже не речная, а печная рыба. Подержав рыбу в муке, вы получите уже мучную рыбу. Подержав в руках – ручную. Ну а если дело происходит ночью, то, соответственно, ночную.
- РЫБА В СПОНТАННОМ СОУСЕ. Вымыть и просушить филе любой рыбы, например, хоть какой. Натереть рыбу смесью острых тёрок. Процедить через мясорубку, добавить водопроводный сок. Затем порезать лук и крупно натереть глаза. Побрызгать из глаз на рыбу, выложить её в форму и слегка прихоронить зеленью. Сверху накрыть кусочком сыра и поставить в духовку. Сыр при высокой температуре должен расплавиться и образовать аппетитную дырку. Готовую рыбу можно посыпать морской солью и приправить сухопутным перцем. А ещё – полить коньяком или любыми другими пьяностями.
Внимание! При приготовлении рыбы строго придерживайтесь наших рецептов! И тогда ваши домочадцы скажут вам БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПАСИБАС!
- Опубликовано в №157 от 27.08.2020.
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