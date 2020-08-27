…И рыбку съесть!

"Красная бурда" представляет: без малого тысяча лучших рецептов приготовления рыбы.

ВОБЛА ЧЕШУЁНАЯ. Воблу освободить от чешуи и отложить пока в сторону. Чешую с пола собрать, а тушку воблы выложить на противень и засыпать чешуёй ровным слоем. Дать постоять 20 минут, поместить в духовку, постоять возле духовки 20 минут, вынуть воблу. Освободить от воблы чешую и сберечь для следующей тушки.

ЧИКЕН-ФИШ. Рыба, фаршированная курицей. Идеальное блюдо для авиакомпаний! Можно не мучить пассажиров вопросом, что они предпочитают – рыбу или курицу, а сразу подавать им два в одном.

РЫБА-КИШМИШ. Рыба без косточек, фаршированная виноградом без косточек.

БЛИНЫ ИЗ КАМБАЛЫ. Элементарнейшее блюдо. На раскалённую сковородку кладётся камбала глазами вниз, через 1–2 минуты «блин» надо перевернуть. Не передержите рыбу, иначе глаза пригорают и могут остаться на сковороде.

КЕТА В КИТЕ. Берём 900–1000 кг рыбного фарша и лепим из него кита, оставив внутри пустое место для ещё одной рыбки. Затем берётся кета или другая рыба по вашему вкусу и вставляется в «кита». Всё это запекаем в течение 2–3 дней на огне, разведённом в небольшой канаве. Приятный бонус: блюдо можно и не есть.

ПЕРЛЯДЬ. Это обычная пелядь, фаршированная обычной стерлядью*. Две сами по себе очень вкусные рыбы в сочетании дают необыкновенный, невероятный вкус, сохраняющий «стервинку» стерляди и пелядскую «лядскость». Возможен и обратный вариант – стерлядь с пелядью внутри — СТЕРПЕДЬ.

* Вместо стерляди можно взять перловую кашу, на название это не повлияет! (Прим. ред.)

РАЗЛИВНАЯ РЫБА. Рыбу варить минут 300–400. Получившуюся жидкую кашу разливать по глубоким тарелкам.

МИНТАЙ СВЕЖЕТВОРОЖЕННЫЙ. 500 г филе минтая порезать на кусочки, затем две пачки творога порезать на кусочки и всё это смешать в блендере. На первый взгляд – какая-то чепуха, но попробуйте хоть один разок, и вас потом за уши от унитаза не оттащишь!

РЫБЬЯ ГОЛОВА НА КРЮЧКЕ. Взять, к примеру, крупного (можно некрупного) сома. Он, зараза, иногда так заглотит, что проще отрубить башку, чем возиться с доставанием крючка. Ну так вот, берём отрубленную голову сома, опускаем в кастрюлю с кипящей водой прямо на леске, держим до готовности. Затем подводим шумовку, вываживаем голову на тарелку и готово – голову разламываем руками и достаём крючок! Его можно снова забрасывать!

ИКРА ПО-ГУСАРСКИ. Выберите из всего улова икрястую стерлядь, аккуратно вспорите ей брюхо, затем на саблю (вы ведь гусар!) выложите серебряной ложечкой икру и суньте в костёр, возле которого вы с друзьями кусаете седой ус. Как только икра приготовится (5–7 сек), немедленно слизывайте её с клинка! Запить можно, естественно, шампанским из туфли любимой женщины (лучше из сапога – в него больше войдёт)! В шампанское можно добавить обожжённый на спичке пузырь стерляди. Бон аппетит!

БЕЛАЯ РЫБА В СМЕТАННОМ СОУСЕ С ТУШЕНЫМИ БАКЛАЖАНАМИ, ТОМЛЁННЫМИ В БАРБЕКЮ ГРИБАМИ, С САЛАТОМ ИЗ ТРАВ, ПОМИДОРОВ, КАРТОФЕЛЯ И ВЫМОЧЕННЫМИ В КРАСНОМ ВИНЕ КОРОЛЕВСКИМИ КРЕВЕТКАМИ, НА СКОРУЮ РУКУ. Прочитать рецепт. Промокнуть слюну. Обдать вином рот. Выкинуть рецепт.

Иллюстрация: Виктор Балабас

ЛОСОСЬ В БАНАНОВО-ЛИМОННОМ МАРИНАДЕ. В бананово-лимонном маринаде готовится изысканный лосось. А рядышком в горячем шоколаде утоплена барановая кость… М-да, это всё не для нас. Наше блюдо – КАРАСЬ ПО-ЧЕЛЯБИНСКИ, ЗАПЕЧЁННЫЙ ПОД МАЗУТНОЙ КОРОЧКОЙ.

РЕЧНАЯ РЫБА ДЕ ВОНЯЙ ПО-ФРАНЦУЗСКИ. Достать рыбу из реки, повалять в сухарях и обвонять в пахучих приправах. Если вы не любите речную рыбу, подержите её в печи. Через какое-то время у вас будет уже не речная, а печная рыба. Подержав рыбу в муке, вы получите уже мучную рыбу. Подержав в руках – ручную. Ну а если дело происходит ночью, то, соответственно, ночную.

РЫБА В СПОНТАННОМ СОУСЕ. Вымыть и просушить филе любой рыбы, например, хоть какой. Натереть рыбу смесью острых тёрок. Процедить через мясорубку, добавить водопроводный сок. Затем порезать лук и крупно натереть глаза. Побрызгать из глаз на рыбу, выложить её в форму и слегка прихоронить зеленью. Сверху накрыть кусочком сыра и поставить в духовку. Сыр при высокой температуре должен расплавиться и образовать аппетитную дырку. Готовую рыбу можно посыпать морской солью и приправить сухопутным перцем. А ещё – полить коньяком или любыми другими пьяностями.

Внимание! При приготовлении рыбы строго придерживайтесь наших рецептов! И тогда ваши домочадцы скажут вам БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СПАСИБАС!

Опубликовано в №157 от 27.08.2020.