В лесах Свердловской области ищут уже десятерых заблудившихся грибников. Список

На сегодняшний день на Среднем Урале продолжаются поиски 10 человек, ушедших за грибами и не вернувшихся. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловские спасатели и общественники озвучили неутешительную статистику по заблудившимся в этом году в лесах региона грибникам. На сегодняшний день на Среднем Урале продолжаются поиски уже 10 человек, ушедших за грибами и не вернувшихся.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков.

«К сожалению, этот год показывает печальную статистику. По оперативным данным на сегодняшний день за весенне-летний период на Среднем Урале организованы поиски 50 пропавших. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 27 человек. В Свердловской области продолжаются поиски девяти человек на территории восьми городских округов», - рассказал Сергей Щербаков.

«Грибной ад: количество заявок выросло значительно, за июль поступило 99 заявок. Это почти четыре заявки в день», - поделился координатор и основатель отряда «ЛизаАлерт» Станислав Казаков. В это число входят не только заблудившиеся в лесах, но и потерявшиеся в городах. Ищут, в частности, сбежавших из дома несовершеннолетних. Четыре человека отрядом всё ещё не найдены.

Кого сейчас ищут в лесах: В Качканарском городском округе 17 августа пропал мужчина.

В Первоуральске с 18 августа ищут мужчину 1953 года рождения.

Под Алапаевском с 19 августа ведутся поиски 38-летнего мужчины

В Верхней Пышме с 19 числа пропал мужчина, 64 года.

В Ирбите с 20 августа ищут мужчину 1939 года рождения.

В Горноуральском ГО с 22 числа ведутся поиски мужчины, 70 лет.

В Нижнем Тагиле 24 числа ушёл в лес и не вернулся мужчина 1950 года рождения.

В Первоуральске 25 августа пропала женщина 1959 года рождения.

В Тугулымском ГО с 25 августа ведутся поиски мужчины 1979 года рождения.

Также по данным координатора и основателя отряда «ЛизаАлерт», в Кушве продолжаются поиски женщины 1946 года рождения. Кроме того, в селе Демьяновское Тюменской области ищут пропавшего жителя Екатеринбурга 1974 года рождения. Отмечается, что в этом году в лесах Свердловской области не было пропавших детей. В основном теряются люди от 60 лет и старше.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», по состоянию на 25 августа были найдены живыми 38 человек.

По словам Сергея Щербакова, у всех обнаруженных грибников состояние удовлетворительное. Двое человек были найдены погибшими. Их нашли поисковики отряда «ЛизаАлерт». 15 августа в Кушвинском городском округе пропал мужчина 1956 года рождения. Его тело обнаружили в 22:00 16 числа. Второй погибший — мужчина 1939 года, пропал 17 августа в Первоуральске. Его нашли без признаков жизни в 18:00 20 августа. Причины смертей устанавливает Следственный комитет.

Сергей Щербаков отметил, что чаще всего люди пропадают в природной среде в летний период и в начале осени, когда большое количество городских жителей выезжают в лес за грибами и ягодами. При каждом поиске создаётся оперативный штаб, который возглавляет начальник полиции муниципального образования или района. В поисках активно участвуют общественные организации: поисково-спасательные отрады «ЛизаАлерт», «Скорпион», «Абрис», «Сокол» и другие. Для поисков пропавших, помимо личного состава и техники МЧС, задействуют беспилотники с тепловизорами и служебных собак.

Через 10 дней после начала поисков, если они не увенчались успехом, старший штаба принимает решение о прекращении операции. В дальнейшем решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но если родственники пропавшего настаивают, поиски продолжаются.

«В этом году мы неожиданно столкнулись с ситуацией, в которой оказалось, что люди, которые уходят за грибами, не готовятся к походу вообще. Такое ощущение что уходят для того, чтобы собрать грибы и остаться в лесу», - поделился Станислав Казаков, добавив, что зачастую родственники не знают, в какой лес уходят их родные бабушки и дедушки.

Памятка спасателей: во что одеться и что взять с собой в лес за грибами

Спасатели не рекомендуют надевать при походе в лес камуфляжную одежду или костюмы защитного цвета. Это существенно затрудняет поиски человека в лесу, в том числе с использованием беспилотников. Лучше выбрать яркую одежду, например, цветные дождевики.

«Как показали поиски и соревнования, если человек в защитном костюме, его в лесном массиве не видно», - отметил Сергей Щербаков.

В первую очередь с собой стоит взять питьевую воду, средства связи (сотовый телефон с функцией распознавания местоположения), спички и нож. Желательно иметь запасное зарядное устройство. Также рекомендуется взять с собой в поход свисток — с его помощью можно длительное время подавать звуковые сигналы, не рискуя быстро охрипнуть и потерять голос. Также перед выходом следует обязательно предупредить родственников, куда именно отправляется человек.

Спасатели напоминают, что телефон Единой службы спасения - 112.