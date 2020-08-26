В Екатеринбурге суд ужесточил наказание виновникам в обрушении крыши на ЗиКе

.Всем осуждённым заменили условное лишение свободы на реальное. Фото: Владимир Мартьянов

На Урале суд ужесточил наказание по делу об обрушении крыши на заводе им. Калинина в ноябре 2016 года. Всем осуждённым заменили условное лишение свободы на реальное.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, вынесенный ранее приговор был обжалован одним из осуждённых, защитниками, двумя потерпевшими, а также прокурором. Суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и частично – жалобы потерпевших.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», ЧП о котором идёт речь, произошло 9 ноября 2016 года. В результате происшествия погибли четыре человека, ещё 14 получили травмы. Приговор был вынесен в апреле 2020 года Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга. На скамье подсудимых оказались четыре человека.

Трое обвиняемых Владимир Гаганов, Виктор Шмелёв и Юрий Ожиганов были признаны виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и ч. 1 и ч.2 ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Всем им суд вынес наказание в виде двух лет лишения свободы условно. За преступления по ч. 1 и ч.2 ст.118 УК РФ все трое были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. За потерпевшими было признано право на возмещение причинённого ущерба и компенсацию морального вреда. Гражданские иски потерпевших должны будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Ещё один обвиняемый - Илья Кондрашин признан виновным по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Ему было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на два года года.

По итогам апелляционного рассмотрения жалоб суд постановил изменить приговор районного суда: всем осуждённым условное лишение свободы заменено на реальное. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Кроме того, судом вынесено частное определение в адрес директора завода, в котором обращено его внимание на необходимость осуществления контроля над деятельностью аффилированных фирм на территории предприятия.