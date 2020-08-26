Во время пандемии на Среднем Урале снизился уровень преступности среди несовершеннолетних

В Свердловской области зафиксировали снижение уровня преступности среди несовершеннолетних граждан. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области зафиксировали снижение уровня преступности среди несовершеннолетних граждан. Сократилось и количество преступлений, совершённых в отношении детей.

Об этом на пресс-конференции заявил Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, с начала года юные свердловчане совершили порядка 750 преступлений. За аналогичный период прошлого года это число было зафиксировано на уровне 800-900. Снижение произошло, в частности, за счёт сокращения многоэпизодности — случаев, при которых один подросток совершает несколько преступлений. Количество фактов применения насилия в отношении детей тоже уменьшилось.

«Нам кажется, что благотворное влияние на это оказала ситуация, когда ребёнок находится дома, под присмотром. Когда родители на работе, ребёнок более свободен, он оказывается в ситуации безнадзорности, которая и является причиной преступлений», - пояснил Уполномоченный по правам ребёнка.

Напомним, весной из-за пандемии коронавируса школьники Среднего Урала были переведены на дистанционный формат обучения. Из дома они продолжали учиться до конца учебного года. 1 сентября уральские школьники приступят к учёбе в очной форме.

Игорь Мороков добавил, что в ближайшее время дистант не планируют возвращать в школы. «Это только запасной вариант. Реального общения с детьми ничто не заменит», - заверил детский омбудсмен.

Добавим, ранее «Областная газета» писала, что в целом в Свердловской области вырос уровень преступности. В первом полугодии 2020 года на территории региона было совершено 28 100 преступлений, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За полгода было найдено 14 779 преступников, 6,3% из них — несовершеннолетние.